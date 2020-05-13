HABERTURK.COM

Bilim Akademisi, "Covid-19 Hakkındaki Bilimsel Araştırmaların Sağlık Bakanlığı’na Yapılacak Bildirime Tâbi Tutulması Sakıncalıdır" başlıklı bir duyuru yayınlayarak Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki “COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu”na eleştiriler getirdi.

"TEMEL İLKELERE TERS"

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Nisan 2020 tarihli bir yazısında "Klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir. Daha önce etik kurul izni almış Covid-19 konusundaki araştırmalar için de en geç 10 gün içerisinde Komisyona başvuru yapılmalıdır" denildiği hatırlatılarak bu yaklaşımın "Bilimsel araştırmanın özüne, amacına ve temel ilkelerine ters olduğu gibi son derece sakıncalı" olduğu öne sürüldü.

"PROJELERİ GECİKTİRİR"

Covid-19 ile ilgili araştırmalar için öngörülen önden izin alma mekanizmasının acil durumda ulusal ve uluslararası projelerde gecikmeye yol açtığı belirtilen duyuruda şu ifadelere yer verildi: "TÜBİTAK’ın erken dönemde destek vermesi akademik camiada olumlu yankı bulmuştur. Buna karşılık devletin farklı bir kurumunun (Sağlık Bakanlığı) dünyadaki özgür bilimsel araştırma geleneklerine aykırı bir şekilde projeleri önceden değerlendirme yoluna girmesi, uygulama hangi yönde olursa olsun, bilim camiasını tedirgin edecek ve özgür bilimsel araştırma ortamını zedeleyecektir. Bu da sağlık uygulamalarında başarılı bir grafik çizdiği görülen Türkiye’nin araştırma alanlarında daha etkisiz bir duruma itilmesine ve uluslararası çalışmalardan büyük oranda dışlanmasına yol açacaktır."

Bilim Akademisi'nin duyurusunun tamamını okumak için tıklayınız