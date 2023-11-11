Bilim ikiye bölünüyor: Güneş gözlüğü takmak yararlı mı yoksa zararlı mı?
Özellikle yaz aylarında sıklıkla kullanılan güneş gözlüklerinin göze karşı yararlı olup olmadığına dair doktorların tartışması sürüyor. Genellikle doktorlar tarafından tavsiye edilen güneş gözlüğünün aksini inkar eden Dr. Jack Kruse gözlere zarar verdiğini ortaya koydu. Peki güneş gözlüğü takmak gerçekten yararlı mı yoksa zararları da bulunuyor mu?
Tıp dünyasını ikiye bölen tartışmalardan birisi güneş gözlüğü kullanımının gözlere zarar verip vermediği. Ulusal Göz Enstitüsü'ne göre güneş gözlüğü kullanmak göz sağlığı için gerekli. Ancak zararlı olduğunu kabul eden araştırmalar da bulunuyor.
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÖZLERE ZARARLI MI?
Dr. Jack Kruse'a göre güneş gözlüğü ve lensler, melanini yenilemek için gözde ihtiyaç duyulan ışık uyarısını engelliyor. Ayrıca Kruse, güneş gözlüğü ve lens takan kişilerin miyop ve hipotiroidizme (tiroid hormonlarının normalden daha az üretilmesi) yakalanma olasıklıklarının yüksek olduğunu belirtti.
Başka önemli bir noktaya dikkat çeken Dr. Jack Kruse, melanom (cilt kanseri) ve Parkinson hastalığına yakalanan kişilerin ışıkla alakalı kötü seçimleri, hastalıklarının seyrini daha da kötüleşmesine neden olduğunu söylüyor.
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ GÜNEŞ'TEN GELEN UV IŞININI KESİYOR
Dr. Jack Kruse'un tezini doğrulayan araştırmalara göre, melanin eksikliğinden dolayı uzun süre mavi ışığa maruz kalmak gözdeki retina proteinlerine zarar vererek kalıcı fotoreseptör hasarına neden olabiliyor. Sarı nokta hastalığı ve körlük gibi rahatsızlıklar mavi ışığa uzun süre maruz kalındığında ortaya çıkıyor.
Güneşten gelen UV ışığı eksikliğine bağlı olarak, dokularda melanin bulunmadığında ve telefon, bilgisayar gibi yapay ekranlardan kaynaklanan mavi ışığa bakıldığında retina proteinleri zarar görür.
UZUN SÜRE MAVİ IŞIĞA MARUZ KALMAK OKSİJEN AZALMASINA NEDEN OLUYOR
Güneşi yeterince almamaktan kaynaklı mavi ışığa mazuriyet gözde oksijen azalmasına neden olabilir. Bu durum hem mitokondriyi etkiler hem de retina üzerinde anormal derece kan damarlarının üretilmesine neden olur. Böylece kişilerde katarakt gibi rahatsızlıklar görülebilir.
ÖZELLİKLE SABAH SAATLERİNDE GÜNEŞ'E MARUZ KALINMASI TAVSİYE EDİLİYOR
Güneş gözlüğündeki camlar ışığı keser ve Güneş'ten gelen ışınların mavi ışın gibi gözükmesine neden olur. Böylece göz dokuları daha fazla oksijen ihtiyacı duyar. Araştırmalara göre özellikle sabah saatlerinde Güneş ışınına maruz kalmanın gözlere birçok faydası var.
Güneş gözlüğü olmadan doğal gün ışığı gözlerin arkasındaki hipofiz bezini aktivite eder ve bu da önemli hormonların salgılanmasını sağlar. Trioid bezi gibi önemli bezlere uyaran gün ışığı, kadınlarda yumurta, erkeklerde sprem üreten folikül uyarıcı hormonunu da uyarır.
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKILMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNAN UZMANLAR DA VAR
Güneş'e maruz kalıp etkilerinden faydalanmak için Güneş' doğrudan değil, açık havaya bakılması gerektiğinin altı çiziliyor. Nörolojik bozukluklardan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle parlak ışığa tahammül edemeyenler için güneş gözlüğü tavsiye ediliyor.
Öte yandan Ulusal Göz Entitüsü, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve birçok oftamoloji uzmanı ise güneş gözlüğünün mutlaka takılması gerektiğini söylüyor. Uzmanlara göre UV ışınları göz merceğindeki proteinlere zarar verebilir.
Kaynak: Dr. Jack Kruse Linkedln, National Library of Medicine, Time, National Eye Institute