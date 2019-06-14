Alev Okulları Robotics Lise Robotik Takımı, NASA'nın MATEROV adlı su altı robot yarışmasının Türkiye etabında birinci olarak ABD'de yapılacak olan uluslararası finallere katılmak hakkı kazandı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre ABD, 20 Haziran'da Tennessee'de yapılacak olan finaller için Robotics Lise Robotik Takımı'na vize randevusunu temmuz sonuna verdi.

Bu durumda Robotics Lise Robotik Takımı, ABD'ye gidemeyecek, geliştirdikleri su altı robotunu uluslararası yarışmada gösteriye çıkaramayacak. Takım üyeleri öğrenciler, su altı robotunu geliştirmek için sarf ettikleri çabalarının heba olacak olmasından dolayı oldukça üzgün olduklarını dile getirirken morallerinin oldukça bozuk olduğunu söyledi.