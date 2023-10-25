Bilim insanları, Tai Chi sporunun, Parkinson semptomlarını yavaşlatabildiğini tespit etti Çin'de yapılan yeni bir araştırmada, Tai Chi sporunun, Parkinson semptomlarını yavaşlatabildiği ortaya konuldu

Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre, bilim insanları, 2016-2021 döneminde iki gruba ayırdığı 334 Parkinson hastasını gözlemledi.

Araştırmada, gözlem grubundan birine hafta 2 kez birer saat Tai Chi sporu yaptırılırken, diğer grup ise rutin ilaç tedavilerini sürdürdü.

Bu kapsamda, Tai Chi sporunun, beynin hareketleri kontrol etmekle yükümlü bölgesindeki hücrelerin çalışmaması ile ortaya çıkan ilerleyici bir hastalık olan Parkinson hastalığının semptomlarını yavaşlatabildiği görüldü.

Tai Chi sporunu yapmayanlarda ilaçların dozunu artırması gereken hasta sayısı yüzde 83,5'ten yüzde 96'ya çıkarken; bu sporu yapan grupta oran yüzde 71'den yüzde 87,5'e yükseldi.

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Şanghay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesinden Araştırmacı Dr Gen Li, Tai Chi sporunu yapan kişilerde Parkinson semptomların yavaşladığının, uyku ve yaşam kalitesinin geliştiğinin tespit edildiğini belirtti.

Gen, araştırma sonucunda, Tai Chi'nin Parkinson hastalığı üzerinde uzun vadeli yararlı etkiyi koruduğunun, yürüyüş, denge ve bilişsel kabiliyetler gibi hem motor hem de motor olmayan semptomlarda yavaşlatıcı etkileri olduğunun görüldüğünü kaydetti.

HASTALARIN YÜZDE 96'SI 50 YAŞ ÜSTÜ

Parkinson hastalarının yüzde 96’sının 50 yaş üstü olduğu ve dünyada 10 milyonun üstünde insanı etkilediği belirtiliyor.

Tai Chi, dövüş sanatlarından türetilen geleneksel Çin tıbbının enerji egzersizlerinin bir parçası olan fiziksel bir disiplin olarak biliniyor.

Araştırmanın sonuçları, Nöroloji, Nöroşirürji ve Psikiyatri Dergisi'nde yayımlandı.