Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Sağlık
ABONE OL

Bilim insanları vücutta kuş gribine karşı etkili bir savunma sistemi keşfetti

Bilim insanları, 1918'den bu yana dört salgına yol açan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan kuş gribine karşı önemli bir savunma sistemi keşfetti

Bilim insanları vücutta kuş gribine karşı etkili bir savunma sistemi keşfetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE
kuş gribiReuters

Bilim insanları insan vücudunda, 1918'den bu yana 4 salgına yol açan ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan kuş gribine karşı önemli bir savunma sistemi keşfetti.

Glasgow Üniversitesi'nin öncülüğünde yapılan araştırma, bu salgınlar ve normal gripler sayesinde insanların, kuş gribine karşı "önemli engelleri aşma" yollarını geliştirdiğini gösterdi.

Araştırma ekibi, yakında kuşlarda görülen griplerden hangisinin en büyük riski oluşturduğunun tahmin edilebileceğini düşünüyor.

Bir kişinin hayvandan enfeksiyon kaptığı an, türler arasındaki bu sıçrama, yeni bir salgının başlangıcı için kritik bir adımı oluşturuyor.

Araştırmacılar laboratuvar deneylerinde, DNA'mızın BTN3A3 olarak bilinen kısmının, enfeksiyona yanıt olarak aktif hale geldiğini keşfetti.

Nature dergisinde yayımlanan veriler, BTN3A3'ün burun, boğaz ve akciğerlerimizde aktif hale geldiğini, kuş gribinin yayılma yeteneğini azalttığını gösterdi.

Araştırmacı Dr. Rute Maria Pinto, kuş gribinin neredeyse hiç bu korumayı aşamadığını söylüyor.

Kuş gribinin insanlara bulaşma ihtimali sürekli gündemde. Yabani kuşlarda çeşitli grip virüsleri bulunuyor. Kümes hayvanları da sayılarının çok olması ve insanlara yakınlıkları nedeniyle yüksek risk oluşturuyor.

1918'deki grip salgınının kuşlarda başladığı ve 50 milyon insanının ölümüne neden olduğu sanılıyor. Araştırmacılar, 2013'te insanlarda ilk vakalar ortaya çıkmadan önce, 2011 ve 2012'de H7N9 adlı bir kuş gribi türünün BTN3A3'e karşı daha yüksek direnç geliştirdiğini tespit etti.

Kuş gribinin insanlara bulaşması için virüsün BTN3A3'ü aşabilmesi gerek.

Araştırmacıların amacı, kuşlarda yayılan gribin genetik kodunu rutin olarak analiz etmek, tehlikeli olanları belirlemek ve bunlarla mücadele etmek.

Glasgow'daki Virüs Araştırma Merkezi'nin yetkilisi Prof. Massimo Palmarini, "Çok da uzak olmayan bir gelecekte yapbozun tüm parçalarını bir araya getirebileceğiz" diyor.

Palmarini'ye göre virüsün, insanlara geçme ihtimali, dizininden tespit edilecek. Ardından, yüksek riskli virüslerin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için hedefe yönelik önlemler alınabilecek.

Kuş gribiPA Media

Dünyda kuş nüfusu, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınından etkilendi.

H5N1 virüsü zaman zaman enfekte hayvanlarla yakın temas halindeki insanlara sıçradı ancak insanlar arasında yayılmadı.

Bununla birlikte, BTN3A3'ü aşma yeteneği, kuş gribi virüsünün insan sağlığına yönelik tehditlerinden yalnızca biri.

Tıbbi Araştırma Konseyi Enfeksiyon ve Bağışıklık Bölümü Başkanı Dr. Stephen Oakeshott, “Bu ilginç çalışma, türler arasında viral bulaşmanın temelini oluşturan çok karmaşık yapbozun önemli bir parçasını gösteriyor” diyor.

Oakeshott'a göre araştırma, genetik hastalıkların takibiyle birlikte, halk sağlığı planlaması için önemli bir adım olabilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yunanistan'da 35 gün sonra 2. genel seçim: Başbakan Miçotakis yeniden Parlamento'da çoğunluğu sağlamak istiyor
BBC Yunanistan'da 35 gün sonra 2. genel seçim
Çirkin hayvanları neden seviyoruz?
BBC Çirkin hayvanları neden seviyoruz?
Rusya nükleer silah tehdidinde ciddi mi?
BBC Rusya nükleer silah tehdidinde ciddi mi?
Son dakika: İstanbul'da en az 450 bin konut boşta! Sorunun çözümünde dünyada ne tür önlemler alınıyor? Emlak haberleri
BBC İstanbul’da boş ev sorunu: Dünyada ne tür önlemler ...
Titanik'in okyanus dibindeki batığını ziyaret etmek neden riskli?
BBC Titanik'in okyanus dibindeki batığını ziyaret etmek ...
Titanik enkazına giden denizaltı hakkında beş yıl önce uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı
BBC Titanik enkazına giden denizaltı hakkında beş yıl ...
Paris’in merkezinde gerçekleşen patlamada 37 kişi yaralandı
BBC Paris’in merkezinde gerçekleşen patlamada 37 kişi ...
Titanik batığına denizaltıyla dalan bilim insanının 'dehşet verici' deneyimi
BBC Titanik batığına denizaltıyla dalan bilim insanının ...
ABD Başkanı’nın oğlu Hunter Biden, vergi ve silah bulundurmayla ilgili suçlamaları kabul etti
BBC ABD Başkanı’nın oğlu Hunter Biden, vergi ve silah ...
BM, tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesi için çağrı yaptı
BBC BM, tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesi için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.