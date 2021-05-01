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Bilim insanlarından DSÖ'ye 'Covid-19'un hayvansal kökenlerinin ötesini araştırma' çağrısı

Bilim insanları Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ),Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) kökenlerini bulmak için hayvandan bulaşma dışındaki ihtimallerin de araştırılması çağrısında bulundu

Bilim insanlarından DSÖ'ye 'Covid-19'un hayvansal kökenlerinin ötesini araştırma' çağrısı
DSÖ'ye kritik çağrı! "Başka ihtimaller de araştırılsın"
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AA

20 uluslararası bilim insanı, yayımladıkları açık mektupta, Covid-19'un kökenlerine dair araştırma yürütmek üzere yeni bir heyetin oluşturulmasını istedi.

Mektupta yeni heyetin araştırma yapılan ülkedeki devlet görevlilerinin mevcudiyeti olmadan çalışma yürütmesi, heyet üyelerinin seçiminde ev sahibi ülkeye veto yetkisi verilmemesi ve veriler, kayıtlar ve numunelere tam erişim sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

O İDDİALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Mektup, Covid-19'un laboratuvardan yanlışlıkla bulaşmış olabileceğine dair iddiaları yeniden gündeme getirdi.

DSÖ, Covid-19'un kökenlerini araştırmak üzere, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Wuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsünde de incelemeler yapmıştı.

2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, Covid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, Covid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan karşı iddialar ortaya atmıştı.

COVID-19 İLK KEZ WUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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