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        Haberler Dünya Bilim insanlarının 2023'te gizemini çözdüğü 6 ilginç bilimsel olay

        Bilim insanlarının 2023'te gizemini çözdüğü 6 ilginç olay

        Bu yıl yapılan bilimsel araştırmalar daha önceden keşfedilen ancak çözülemeyen olaylara ışık tuttu. CNN araştırmacıları bu yıl bilimsel olarak gizemi çözülen 6 ilginç olayı açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:05
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        1

        MISIRLILARIN MUMYALAMA TEKNİĞİ BULUNDU

        Bilim insanları bu yıl Antik Mısırlıların ölüleri nasıl mumyaladığını ve hangi madelleri kullandığını tespit etti. Mumyalanan cesetlerin neredeyse zarar görmemesi bilim insanları tarafından uzun süredir araştırılıyor.

        Mısır'ın tarihi Sakka bölgesindeki mumyalama atölyelerinde bulunan kalıntıları inceleyen araştırmacılar, mumyalama işlemlerinde ardıç, selvi ve sedir gibi bitki yağlarının yanı sıra fıstık ağaçlarından elde edilen reçineler, hayvansal yağlar ve balmumu gibi maddelerin kullanıldığını tespit etti.

        Bilime göre bu malzemelerden hazırlanan karışımlar cesetlerin yağlanmasına ve kötü kokuların azaltılması yardımcı olurken ayrıca enfeksiyon riskini ve çürümeyi de önlemek için kullanıyordu.

        2

        ANTİK DÖNEMDEN KALMA PARŞÖMENİN GİZEMLİ SIRRI ÇÖZÜLDÜ

        Yaklaşık 2 bin yıl önve Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla beraber eski Roma şehri Herkulaneum'daki binden fazla değerli parşömen küle dönüşmüştü. Ancak ABD'deki Nebraska Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi öğrencisi Luke Farritor, yapay zekanın yardımıyla parşömen kalıntılarındaki bir kelimeyi okumayı başardı.

        Kentucky Üniversitesi'nin başlattığı yarışmaya katılan Farritor, parşömen kalıntısında "mor" anlamına gelen Yunanca "porphyras" kelimesini deşifre ederek 40 bin dolar kazandı.

        Not: Bu görsel temsilidir.

        3

        20 BİN YILLIK TAŞ DEVRİNDEN KALMA KOLYENİN SAHİBİ BULUNDU

        Araştırmacılar, Sibirya'da yontma taş devrinden kalma bir kolye parçasında insan DNA'sı tespit etti. Bilim insanları tarih öncesi bir nesneden DNA almayı sağlayan yeni metodu ilk kez bu çalışmada kullandı. Mayıs ayında yayımlanan çalışmada Altay Dağları'ndaki Denisova mağarasında bulunan kolye ucunun, yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda üzerinde kolye olarak kullanılması için delik açılmış bir geyik dişi olduğu ortaya çıktı.

        4

        BAKIR ÇAĞI'NDA ANAERKİL TOPLUMLAR VARDI

        Bilim insanlarının Temmuz ayında yayımladığı çalışmada, eski Avrupa'da olası bir anaerkil toplumla ilgili bulgular tespit edildi. 2008'de İspanya'nın güneybatısında gün yüzüne çıkarılan Bakır Çağı'ndan kalma gösterişli bir mezarlığın, eskiden varsayıldığı gibi genç bir erkek hükümdar değil, bir kadın hükümdara ait olduğu görüldü.

        Sevilla Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, kadınların MÖ 2900 ve 2650 arasında Avrupa'nın Bakır Çağı toplumunda liderlik pozisyonlarında yer aldığını tespit edildi.

        5

        BUZ ADAM ÖTZİ'NİN ASIL GÖRÜNÜŞÜ

        Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alpleri'nde buzulların içinde 1991'de bulunan buz adam Ötzi'nin dış görünüşüne dair bigiler Ağustos ayında yayımlanan çalışmayla değişti.

        Bilim insanları Ötzi'yi saçı ve sakalı olan soluk tenli bir erkek şeklinde tasvir ederken, son çalışmadaki DNA analizi buz adamın aslında koyu tenlli ve kel olduğunu gösterdi.

        6

        ANTİK ROMA'DAKİ MERMERLERİN DAYANIKLILIĞININ SIRRI ORTAYA ÇIKTI

        Antik Roma'da kullanılan mermerlere dayanıklılığını veren malzemenin "kireç parçası" diye adlandırılan beyaz maddeler olduğu anlaşıldı. Araştırmacılar sonuçlarını Ocak ayında paylaştığı çalışmada, İtalya'nın Lazio bölgesindeki Privermo komününde Roma İmparatorluğu'na ait 2 bin yıllık mermer kalıntıları inceledi. Söz konusu parçaların, mermelerde oluşan çatlakları zamanla kendiliğinden kapatabildiği ve yeniden onarabildiği görüldü. Böylece yapılar kendi kendini onararak ve hasar almadan dayanıklılığını koruyabiliyor.

        Kaynak: CNN, Miriam Luciañez Triviño, Max Planck Enstitüsü, SOUTH TYROL MUSEUM OF ARCHAEOLOGY

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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