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MISIRLILARIN MUMYALAMA TEKNİĞİ BULUNDU

Bilim insanları bu yıl Antik Mısırlıların ölüleri nasıl mumyaladığını ve hangi madelleri kullandığını tespit etti. Mumyalanan cesetlerin neredeyse zarar görmemesi bilim insanları tarafından uzun süredir araştırılıyor.

Mısır'ın tarihi Sakka bölgesindeki mumyalama atölyelerinde bulunan kalıntıları inceleyen araştırmacılar, mumyalama işlemlerinde ardıç, selvi ve sedir gibi bitki yağlarının yanı sıra fıstık ağaçlarından elde edilen reçineler, hayvansal yağlar ve balmumu gibi maddelerin kullanıldığını tespit etti.

Bilime göre bu malzemelerden hazırlanan karışımlar cesetlerin yağlanmasına ve kötü kokuların azaltılması yardımcı olurken ayrıca enfeksiyon riskini ve çürümeyi de önlemek için kullanıyordu.