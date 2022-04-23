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Bilim Kurulu ne zaman, hangi gün toplanacak? Maske yasağı kalktı mı, ne zaman belli olacak?

Türkiye genelinde gözler bir kez daha bilim kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Koronavirüs salgınında vaka sayısının önemli düşüş göstermesi nedeniyle vatandaşlar; maske yasağı kalktı mı, ne zaman belli olacak sorularının cevaplarını aramaya başladı...

  • 01
    Bilim Kurulu ne zaman, hangi gün toplanacak? Maske yasağı kalktı mı, ne zaman belli olacak?

    Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Bililm Kurulu toplantısının ardından son durumu vatandaşlarla paylaşacak. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak ve maske yasağı bitiyor mu?

     
  • 02
    Bilim Kurulu ne zaman, hangi gün toplanacak? Maske yasağı kalktı mı, ne zaman belli olacak?

    BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Büyük bir merakla beklenen Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

     

     
  • 03
    Bilim Kurulu ne zaman, hangi gün toplanacak? Maske yasağı kalktı mı, ne zaman belli olacak?

    MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?

    Maske yasağı ile ilgili Bakan Koca'nın; "Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." sözleri, maske zorunluluğu ile ilgili toplantıda değerlendirmeler yapılacağı şeklinde yorumlanmıştı.
  • 04
    Bilim Kurulu ne zaman, hangi gün toplanacak? Maske yasağı kalktı mı, ne zaman belli olacak?

    Konuya ilişkin bilgiler geldikçe haberimizde bulabileceksiniz...

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