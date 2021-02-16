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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Tüm dünyada ve ülkemizde düşüş eğilimindeki koronavirüse ilişkin yeni bir Bilim Kurulu toplantısı bugün başladı. Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleri ile ilgili yeni kararlar alınacak mı merakla araştırılıyor...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında düşüş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan son koronavirüs önlemleri sonrası yeni önlemler gelecek mi merak konusu. Peki merakla araştırılan Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün 17:00'de başladı. Toplantı genellikle Salı veya Çarşamba günleri düzenleniyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 21:00 sularında açıklama yapması bekleniyor...

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