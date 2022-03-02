Covid 19 pandemisi ile mücadelede gelinen noktanın ele alınacağı toplantıda kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi de yapılacak. Toplantının ardından ‘Maske zorunluluğu kalkacak mı?’ sorusuna yanıt verecek olan Bakan Koca’nın yayınladığı açıklama şu şekilde; "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."