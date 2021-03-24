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HaberlerSağlıkBilim Kurulu üyesi: Covid-19 aşıları, bilim tarihinde en hızlı geliştirilen aşılardan
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Covid-19 aşıları, bilim tarihinde en hızlı geliştirilen aşılardan

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Koronavirüs aşıları 2009 yılındaki pandemik influenza salgınında geliştirilen influenza aşılarından sonra bilim tarihinde en hızlı geliştirilen aşılar arasında" dedi

Bilim Kurulu üyesi: Covid-19 aşıları, bilim tarihinde en hızlı geliştirilen aşılardan
Bilim Kurulu üyesi: Covid-19 aşıları, bilim tarihinde en hızlı geliştirilen aşılardan
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DHA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayınlanan videoda, Covid-19 aşılarının nasıl bu kadar kısa sürede geliştirildiğini anlattı.

Prof. Dr. Tezer, koronavirüs aşılarının, 2009 yılındaki pandemik influenza salgınında geliştirilen influenza aşılarından sonra bilim tarihinde en hızlı geliştirilen aşılar arasında olduğunu söyledi.

Bunun birçok sebebinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tezer, "Koronavirüse sebep olan SARS-CoV-2 koronavirüs ailesine mensup bir virüstür. Virüsün biyolojisi, hareket yeteneği ile ilgili bilgiler zaten mevcuttu. 2020 yılının başlarında koronavirüs salgını ile birlikte virüsün genetik haritası hızlı şekilde ortaya dökülmüş ve çalışmalar başlamıştı. O süreçten itibaren bütün ülkelerin, Dünya Sağlık Örgütü'nün, kuruluşların, üniversitelerin işbirliği halinde olması çalışmaları hızlandırdı. Özellikle bilgilerin yoğun şekilde paylaşılması, ülkeler arasındaki işbirliği de buna sebep olmuştur. Teknolojik ilerlemeler de buna önemli bir katkı sağlamıştır. Tanısal yöntemlerin geliştirilmesi, metodolojinin çok iyi şekilde kullanılması, tüm dünyada üniversiteler arası iş birliği, virüsün değişen yapısının dünyada paylaşılması aşının geliştirilmesinde özellikle önemli rol almıştır" ifadelerini kullandı.

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