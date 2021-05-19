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HaberlerSağlıkBilim Kurulu üyesi Taşova'dan hastaneye yatışlarla ilgili önemli açıklama - Haberler
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Prof. Dr. Taşova: Hastaneye yatışların önemli kısmı 50 yaş altı, bu grup hızla aşılanmalı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüs nedeniyle hastanelere yatışların genellikle 50 yaş altı grupta yaşandığına dikkat çekerek, bu grubun aşılanmasının çok hızlı olması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Taşova, uygun tedbir ve koşullarda öğretmenlerin de aşılanmasıyla okulların açılabileceğini söyledi

Bilim Kurulu üyesi Taşova'dan hastaneye yatışlarla ilgili önemli açıklama - Haberler
Bilim Kurulu üyesinden hastaneye yatışlarla ilgili önemli açıklama
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DHA

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri anlattı.

Prof. Dr. Taşova, aşının yaygın olarak uygulandığı ülkelerin tedbirlerinde gevşeme yaşandığını hatırlattı. Bunun için aşı ile birlikte maske, mesafe, hijyen gibi korunma önlemlerinin hepsinin birden uygulanmasının önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yeşim Taşova, bu önlemlerden sadece bir tanesinin bile hatalı uygulanması durumunda çok önemli çabaların boşa gidebileceğini vurguladı.

'KALABALIKLAR OLDUKÇA DAHA ÇOK KAPANMA GÖRÜRÜZ'

17 günlük kapanmanın durumu olumlu yönde etkilediğini dile getiren Prof. Dr. Taşova, kapanmadaki asıl amacın kalabalıkların bir araya gelmesini engellemek olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Kapanmaya rağmen şampiyonluk kutlamalarından tutun da başka toplantılar, cenazelerle de bir araya gelişler oldu. Bütün bunların aslında çok acı sonuçları olduğunu hep birlikte yaşadık. Bunlara dikkat etmediğimiz ölçüde daha çok kapanma görürüz" dedi.

'İNGİLİZ VARYANTINA TÜM AŞILAR ETKİLİ'

Vakaların hala yüzde 80'inin asemptomatik ya da çok hafif geçirdiğini, yüzde 15 kadarının hastanede olduğunu söyleyen Prof. Dr. Taşova, "Aşı olanlar özellikle çok hafif geçiriyor. Sonunda bir daha enfeksiyon olabiliyor ama çok hafif geçirmeleri aşının en büyük yararıdır. Ülkemizde de çok yaygın olan İngiliz varyantına aşıların hepsi etkili oluyor. Bu önemli bir avantajımız. Bu avantajımızı değerlendirirken aşılama hızının artırılması, maske, mesafe, hijyenin devam ettirilmesi ve ortada dolaşan virüs yükünün azaltılması hedeftir" diye konuştu.

HASTANEYE YATIŞLARIN ÖNEMLİ KISMI 50 YAŞ ALTI

Türkiye'de vakaların yüzde 80'inde görülen İngiltere varyantının öldürücülük potansiyelinin olduğunu, ancak çok da ağır seyretmediğini kaydeden Prof. Dr. Taşova, yayılım özelliği fazla olan bu varyantın farklı mutasyonlarla birlikte daha da ağırlaşma tehlikesinin her zaman var olduğunu vurguladı.

Bu nedenle 50 yaş altı grubunun aşılanmasının çok hızlı olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Taşova, "Çünkü bize yatan, zatürresi olan ya da yoğun bakıma götürdüğümüz hastalarımızın önemli bir kısmının ya aşısı yok ya da 50 yaş altında olan kişiler. İngiliz varyantının da yayılma özelliği fazla olduğu için aşılanmadıkları takdirde ister istemez bir şekilde bu virüsle karşılaşacaklar. Hemen her aşının yüzde 70 ila 95 arasında etkinliği var. Aşılar arasında bir fark olduğunu şimdilik düşünmüyoruz. Ben aşı taraftarıyım. Pandemideyiz, çünkü, bir an önce aşılanmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

'BU YILI DA PANDEMİ İLE GEÇİRİRİZ'

Pandemide iyi bir noktaya gelmenin dünya genelinde yüzde 70 bağışıklığın sağlanmasıyla olacağına vurgu yapan Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Pandemi daha bitmedi. Bu yılı da pandemi ile geçiririz diye düşünüyorum. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de sonbahara dikkat çekti. Bu global dünya içerisinde sadece kendi ülkenizin ya da kendi şehrinizin aşılanmış, korunmuş olması yetmiyor. Çünkü bütün dünyada seyahatler var. Mesela Hindistan varyantı çıkıyor, nasıl yayılıyor? O nedenle bütün dünyanın yüzde 70'inin üzerinde bağışıklığın sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'OKULLARIN AÇILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Okullarla ilgili oldukça önemli kapanmalar olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Taşova, DSÖ'nün açıklamalarına da bakıldığında okuldan kaynaklı bir salgının olmadığını, uygun koşullar ve tedbirler alınıp öğretmenlerin de aşılanmasıyla okulların açılabileceğini ifade etti. Taşova, "Eşit eğitim hakkı adına öğrencilerin eğitimden mahrum kalmaması gerekiyor. Yeterince veri birikti. Okulların açılabileceğini düşünüyorum" dedi.

Kurallara uyulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Taşova, "Geçen seneden bir farkımız yok. Kalabalık ortamlarda bulunulmayacak. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulacak. Tabi bu kurallara nasıl uyulmasıyla ilgili açıklamalar, genelgeler, talimatlar yayınlandı. Bu bildiğimiz kurallara sıkı sıkı uymamız gerekiyor. Rehavete kapılmamalıyız. Kolonyamızı yanımızdan eksik etmeyelim, maskemizi eksik etmeyelim. Evlerimizi havalandıralım. Yeter ki bunlardan taviz vermeyelim" diye konuştu.

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