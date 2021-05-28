Bilim Kurulu Üyesinden yüz yüze eğitim açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkSON DAKİKA! Bilim Kurulu Üyesinden yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim olacak mı?
ABONE OL

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi: Yüz yüze eğitime geçiş iller bazında olabilir

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların yüz yüze eğitime başlama kararında illere göre yeni tip koronavirüs (Covid-19) risk haritasının önemli olacağını belirtti

SON DAKİKA! Bilim Kurulu Üyesinden yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim olacak mı?
Bilim Kurulu Üyesinden yüz yüze eğitim açıklaması
0:00 / 0:00
AA

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okullarda yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Okullarda uzaktan eğitimin devam ettiğini anımsatan İlhan, yüz yüze eğitimdeki kazanımların çok daha fazla olduğunu vurguladı.

İlhan, okullarda öğretimin dışında eğitimin de verildiğine dikkati çekerek, çocukların yüz yüze bir şekilde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte olmasının hem eğitsel hem öğretsel hem de psikolojik açıdan oldukça önem taşıdığının altını çizdi.

"AÇIK HAVADA BULUNMA İHTİMALLERİ SÖZ KONUSU"

Okuldaki birlikteliğin özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gelişimi için çok daha önemli olduğuna işaret eden İlhan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yaş grubunda yüz yüze eğitim öğretimin öğrencilere çok daha fazla katkı sağladığı aşikar. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca, 1 Haziran'da tekrar bir değerlendirme yapılacağı bilgisi verilmişti. Benim kişisel kanaatim, eğer vakalar belli bir seviyede giderse özellikle riskli olmayan illerimiz başta olmak üzere Türkiye genelinde eğitim yüz yüze olarak bir süre daha devam edebilir. Örneğin, haziran sonuna kadar eğitim devam edebilir çünkü çocuklar uzun süre evde kaldı, birbirlerini özledi. Aynı zamanda şu anda çocuklar okula gittiklerinde açık havada bulunma ihtimalleri söz konusu. Hava sıcaklığı uygun olduğu için sınıflarda pencerelerin açılması mümkün."

"KARARDA, İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI ÖNEMLİ"

Karar verildiğinde velilere tercih hakkı sunulmasının söz konusu olabileceğini belirten İlhan, "Milli Eğitim Bakanlığınca yine velilere tercih şansı da sunulacaktır. Tercihlerine göre çocuklar uzaktan ya da belirlenen günlere göre okula gidebilir. Bu 2 gün yüz yüze, 2 gün uzaktan olabileceği gibi 3 gün yüz yüze 2 gün uzaktan şeklinde olabilir. Bu sınıf gruplara bölünerek ayarlanabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. İlhan, yüz yüze eğitime geçme kararının iller bazında verilmesinin daha uygun olabileceğini ifade ederek, "Nüfusu 300-400 bin olan yerde vaka sayısı çok fazla ise orada açılmama söz konusu olur, eğitim-öğretim uzaktan eğitimle devam eder. Örneğin, büyükşehirlere bakıldığında belli bir seviye tutturulabilirse planlama buna göre olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kararda, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Türkiye'de illere göre koronavirüs risk haritasının da önem taşıyacağına dikkati çeken İlhan, "Örneğin, mavi ve sarı renkte olan illerde okulların açılması yoluna gidilebilir. Vaka durumuna göre bunu 1 Haziran'da değerlendirmek daha doğru olacaktır. Karar, Türkiye genelinde alınabileceği gibi iller bazında da olabilir" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

50 yaş üstü aşı tarihi belli oldu! BAKAN KOCA AÇIKLADI: 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?
SAĞLIK50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı?
İzmir'de tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı
SAĞLIKİzmir'de tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere ...
SON DAKİKA! Bilim Kurulu Üyesi'nden 1 Haziran uyarısı: Faturası ağır olur
SAĞLIK1 Haziran öncesi çok kritik uyarı!
Dr. Ertan İskender'in hayati tehlikesi devam ediyor! - Haberler
SAĞLIKBıçaklanan Dr. Ertan İskender'in durumu ciddi!
GÖNÜLLÜ ARANIYOR! Bakan Varnk'tan son dakika yerli aşı çalışması
SAĞLIKBakan Varank'tan yerli aşı açıklaması: En az 480 ...
Aşı olanlara kritik maske uyarısı! - Haberler
SAĞLIKAşı olanlara kritik maske uyarısı!
Bakan Koca'dan yeni kamu spotu
SAĞLIKBakan Koca duyurdu: Kolları sıvıyoruz
27 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 8 bin 426
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
Covid döneminde MS'li olmak risk faktörü mü? - Haberler
SAĞLIKCovid döneminde MS'li olmak risk faktörü mü?