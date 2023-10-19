Bilim tarihini değiştiren keşif! Bu canlı oksijenli solunum yapmıyor! Bilim tarihinde bir ilk yaşandı. Yapılan araştırmalar sonucunda Henneguya Salminicola isimli yaşayan fakat nefes almayan bir bakteri keşfedildi. Somon balığına yapışarak yaşayan bu bakteri hayatı boyunca oksijen soluma gereksinimi duymuyor!

Dünya üzerinde milyonlarca türevi olan bakteri yaşıyor. Bakteriler bizler gibi nefes alabiliyor ve atık üretiyor. Fakat bilim tarihi ilk kez Henneguya Salminicola isimli bir bakteri ile tanıştı ve bu bakterinin alışılmışın dışında bir özelliği bulunuyor.

BİR İLK KEŞFEDİLDİ

Tel Aviv Üniversitesi'nde görevli bilim insanları keşfettikleri Henneguya Salminicola bakterisi hakkında geniş bir inceleme başlattı ve ortaya çıkanlar oldukça şaşırtıcıydı. İlk araştırmalarda bilim insanları yanıldıklarını düşünseler de aslında incelemelerde hiçbir hata yoktu. Bu bakteri mitokondriyal genoma sahip değil ve bu sebeple oksijene ihtiyaç duymuyor. Aslında hayatının bir bölümünde oksijen solumadan hayatta kalan canlıların olduğu bilinmekte fakat bu bakteri hayatının sonuna kadar oksijen solumadan yaşayan tek canlı.

REKLAM

ENERJİSİNİ SOMONDAN ALIYOR OLABİLİR Henneguya Salminicola'yı keşfeden ekibin başında yer alan Dorothee Huchon'a göre; aslında bu bakterinin nefes almadan nasıl yaşayabildiği bir gizem. Fakat tahminlere göre Henneguya Salminicola'nın ihtiyaç duyduğu enerjiyi yapışık bulunduğu somon balıklarından sağlanıyor. HENNEGUYA SALMİNİCOLA İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ Mİ? Araştırmanın başında bulunan Huchon'a göre bu bakteri insanlar için tehlikeli değil fakat somon balıklarına olumsuz etkileri olabilir. Kancası bulunan Henneguya Salminicola, somon balıklarının üzerine yapıştığında balıkların üzerinde beyaz lekeler oluşturuyor. Bu bakteriyle ilgili araştırmalar halen sürüyor. Bilim insanlarının umudu ilerleyen zamanlarda Henneguya Salminicola'nın nasıl oksijene ihtiyaç duymadan yaşadığını çözebilmek...

Henneguya Salminicola hakkında yapılan çalışma sonuçları ise Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.

ÖNERİLEN VİDEO