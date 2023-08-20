Haberler Yaşam Bilime göre 3 tip erkek var! Neo-gelenekçi, Eşitlikçi, Yenilikçi, sen hangisisin?

Bilime göre 3 tip erkek var! Neo-gelenekçi, Eşitlikçi ve Yenilikçi, sen hangisisin? Erkek tipleri denildiğinde genellikle ilk olarak düşünülen alfa veya beta gibi kategoriler olur. Ancak yeni bir araştırmaya göre erkekler üç temek kategoride ayrılıyor. Üstelik bilin insanları, tüm erkeklerin bu üç kategoriden birine uyduğunu savunuyor. İşte üç farklı erkek tipi Neo- gelenekçi, Eşitlikçi ve Yenilikçi. Habertürk Giriş: 20.08.2023 - 16:38 Güncelleme: 20.08.2023 - 16:38 facebook

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BİLİME GÖRE 3 TİP ERKEK BULUNUYOR British Columbia Üniversitesi'nden ekip farklı kültürel geçmişe sahip 92 heteroseksüel erkeği inceledi ve erkeleri üç tipe ayırdı: - Neo-gelenekçi - Eşitlikçi - Yenilikçi Araştırmacılara göre Neo-gelenekçi erkekler çoğunlukla geleneksel cinsiyet rollerini üstlenirken eşitlikçi erkekler daha denk bir birliktelik arayışında. Yenilikçi erkekler ise kimin ne yapacağını belirlemek için eşleriyle düzenli olarak fikir alışverişinde bulunmayı tercih ediyor.

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Ekip ilk başta çalışmaya maskülenlik tarzlarının yakın partner ilişkilerini nasıl etkilediğini araştırmak istedi. Çalışmayı yöneten Dr. John Oliffe, "Farklı erillik türlerinin erkeklerin ilişkilerini ve ruh sağlıklarını nasıl şekillendirdiğini anlamak için yola çıktık" dedi. Oliffe "Bu eril tiplerin farklı faydalarının yanı sıra çeşitli zorluklara da neden olduğunu bulduk" dedi.