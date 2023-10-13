Bilime göre altın oran vücut ölçüsüne sahip 8 ünlü
Güzellik algısı kişiye göre değişirken kökeni altın orana dayanır. Bilime göre güzellik algısı matematik ve mimariyle ilişkili. Yapılan araştırmalara göre en iyi altın oran vücut ölçülerine sahip olan 8 ünlü kadın listelendi. Listedeki isimler sosyal medyada birçok kişi arasında tartışma konusu haline geldi. İşte bilime göre altın oran vücut ölçüsüne sahip 8 ünlü.
SCARLETT JOHANSSON
Scarlett Johansson yüzde 96,4 vücut altın oranıyla bir numarada yer alıyor.
KİM KARDASHİAN
Her ne kadar estetik operasyonlar geçirmiş olsa da Kim Kardashian'ın vücut altın oran yüzdesi 96,3.
MARİLYN MONROE
Bilime göre Marilyn Monroe'nun altın oran yüzdesi 94 olarak belirlendi.
KELLY BROOK
Kelly Brook'un altın oran yüzdesi 92,9.
KATY PERRY
Altın oran vücuda sahip kişilerden birisi olarak gösterilen Katy Perry'nin yüzdesi 92.
CAMERON DİAZ
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'ın altın oran vücut yüzdesi 91.