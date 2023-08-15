Bilime göre banyodan daha fazla bakteri üretiyor! Mutfağınızda en mikroplu alan burası
Evinizi temiz ve mikroplardan uzak tutmak hiç bitmeyen bir iştir. En mikroplu yerin banyo olduğunu düşünebilirsiniz, ancak mutfak bu konuda daha önde diyebiliriz. The Spruce'a göre mutfak, bakteri üreme potansiyeli nedeniyle en kirli odalardan biridir. Bu büyük ölçüde, çiğ ve pişmiş yiyecekleri, nem ceplerini ve donmadan kaynamaya kadar yoğun sıcaklık değişikliklerini barındıran benzersiz karışımından kaynaklanmaktadır.
Bir NSF Uluslararası Ev Mikropları Araştırmasında, mutfak süngerinin evinizdeki en kirli şeylerden biri olduğu bulundu. Araştırma, süngerlerin ve bulaşık bezlerinin yüzde 75'inin hem salmonella hem de E. coli içerdiğini buldu. Mutfak lavabolarının yüzde 45'inde olduğu gibi!
Bu öğeler günlük olarak kullanıldığından ve çiğ yiyeceklerin ve pisliklerin yükünü çektiğinden, daha fazla mikroba maruz kalır.
BAHARAT RAFINIZ PATOJENLERİ BARINDIRIYOR OLABİLİR
Çapraz kontaminasyon mutfakta sorunludur ve çeşitli yüzeylerde bakteri bıraktığı bilinmektedir. Amerika Tarım Bakanlığı'nın Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi, katılımcıların simüle edilmiş bir mutfakta yemek hazırlayıp pişirdikleri bir çalışma yürüttü. Hazırlamaları gereken yiyecek, MS2 olarak bilinen izleyici virüsü enjekte edilmiş çiğ öğütülmüş hindiydi. Çalışma üyeleri yemek pişirmeyi bitirdikten sonra, 12 kilit yüzey izleyici virüsünden gelen bakteriler için test edildi. Çalışma, baharat raflarının yüzde 48'inin MS2 içerdiğini buldu.
Çalışmanın başyazarı ve aynı zamanda bir gıda güvenliği uzmanı Benjamin Chapman, Today'e "Mutfağın diğer bölümlerine gerçekten yatırım yaptığımız için baharat şişelerinde bu kadar çok kirlilik görmemiz bizi biraz şaşırttı. "Ama baharat kapları gerçekten de kirlenmiş gördüğümüz bir numaralı yer olarak ortaya çıktı." diyor.
Chapman, ekibin çapraz kontaminasyonun en yüksek buzdolabı kulpları, musluklar ve çöp kutularında olmasını beklediğini söylüyor.
BAHARAT RAFINIZI NASIL TEMİZ TUTABİLİRSİNİZ?
Healthline, her yıl dünya çapında 600 milyon insanın yiyeceklerden dolayı hastalandığını bildiriyor. Gıda kaynaklı hastalıkların başlıca nedeni çapraz kontaminasyondur. Bu nedenle sadece birkaç kurala uyarak çapraz kontaminasyon olasılığını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Kirli ellerle dokunduğunuz her şey bakterilerin yayılmasına neden olabilir ve bu da gıda kaynaklı bir hastalığa neden olabilir.
Baharat rafınızı ve baharat kavanozlarınızı temiz tutmanın kusursuz bir yolu, bir baharata her ulaştığınızda ellerinizi düzgün bir şekilde yıkamaktır. Bu, evinizin her üyesi için de geçerli. Food Network'e göre, çiğ yiyeceklerden herhangi bir bakteriden kurtulmak için ellerinizi yeterince yıkamanın daha uzun sürdüğünü ve ellerinize birkaç damla su akıtmaktan daha fazla çaba gerektirdiğini hatırlamak da önemlidir. Ellerinizi ılık suyla ıslatmalı, sabun eklemeli ve durulayıp kurulamadan önce 10-15 saniye ovmalısınız. Bakterileri de tutabilen bulaşık havluları yerine kağıt havlular kullanın.
Ayrıca bunu çiğ gıdaya her dokunduğunuzda ve baharata ulaşmadan önce de yapmalısınız. Ailenizin tüm üyelerinin bunu yapıp yapmadığına dair herhangi bir şüpheniz varsa, baharat rafınızı ve tek tek baharatları biraz sabunlu, ılık suyla yıkamak asla zarar vermez.