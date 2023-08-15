Haberler Yaşam Bilime göre başarısızlık vücudunuza ne yapar?

Bilime göre başarısızlık vücudunuza ne yapar? "İlk başta başaramazsan, dene, tekrar dene" eski deyiş böyle der. Ama beğensek de beğenmesek de her şeyde iyi olamayız. En iyi çabalarımıza rağmen, başarmaya çalıştığımız bazı şeylerde başarısız olabiliriz. Bir görevde başarısız olan herkesin onaylayabileceği gibi, başarısızlık kötü hissettirir: Moral bozucu, utanç verici ve üzücü olabilir. Aynı zamanda stresli de olabilir. Ama seni öldürmeyen şeyin güçlendirdiği gerçekten doğru mu? Habertürk Giriş: 15.08.2023 - 17:18 Güncelleme: 15.08.2023 - 17:18 facebook

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Eğitimde Gelişme Enstitüsü'ne (IEA) göre, başarısızlığa karşı ölçülebilir bir fizyolojik tepki vardır; bu, başarıya ulaştığımızda bedenlerimizde ve zihnimizde olanların ayna görüntüsüdür. Ancak Reader's Digest Canada'ya göre başarısızlık aynı zamanda öğrenmemize de yardımcı oluyor. Başarısız olduğumuzda zihnimizin ve bedenimizin neler yaşadığını anlamak, ikinci bir girişimde şansımızı artırmaya yardımcı olur. Kendinizi sürekli başarısızlıklardan bunalmış bulursanız, bilim bize beyninizi yeniden eğitmek, kendinizi toparlamak ve yeniden başlamak için atabileceğiniz birkaç basit adım olduğunu gösteriyor.

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KAZANAN ETKİSİ Başarısızlığın vücudumuza ne yaptığını anlamak için, öncelikle başarılı olduğumuzda bize ne olduğunu bilmek faydalı olacaktır. Forbes'a göre bilimin bunun için bir terimi var: Ian Robertson'ın 2012 tarihli "Kazanan Etkisi: Güç Beyninizi Nasıl Etkiler?" adlı kitabından alınan kazanan etkisi! Forbes'un yazdığı gibi, bir şeyi - gerçekten herhangi bir şeyi - başarmak için yola çıktığımızda, beyinlerimiz ve bedenlerimiz dopamin, serotonin ve endorfinlerle dolup taşar. Bize o coşkulu duyguyu veren, oraya geri dönüp iyi olduğumuz şeyi tekrar deneme isteği uyandıran her şey. Kazanmak bizi iyi hissettirdiği için ona bağlı kalırız ve kaçınılmaz olarak daha iyi oluruz.