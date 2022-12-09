Bilime göre bir insanı çekici yapan 7 özellik: İnce ses, mizah duygusu...

BİR GRUBA DAHİL OLMA

Yapılan bir araştırma, insanların bir grup içinde sosyalleşirken görüldüklerinde daha çekici göründüklerini gösterdi. Bunun neden olduğuna dair sadece teoriler olsa da çalışmanın yazarı ikna edici bir açıklama yaptı: "Beynimizin gruptaki tüm insanların yüzlerini taraması ve üyeler arasında "ortalama bir çekicilik" bulmasıyla ilgili olabilir"

Kaynak: Sage Journals