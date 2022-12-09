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Bilime göre bir insanı çekici yapan 7 özellik: İnce ses, mizah duygusu...

Bu zamana kadar kadın ve erkek ilişkileri hakkında binlerce kez araştırma yapıldı. Yapılan onlarca analiz sonucunda her iki cinsiyetin ortak olarak hoşlandığı bazı özelliklerin olduğu belirlendi. İşte, sizi çekici yapacak 7 özellik...

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  • Bilime göre bir insanı çekici yapan 7 özellik: İnce ses, mizah duygusu...

    MİZAH DUYGUSUNA SAHİP OLMAK

    Yapılan bir araştırma, kadınların iyi bir mizah anlayışı olan erkekleri çekici bulduğunu söylüyor. Çalışma, kadınların iyi bir espri anlayışı ile zekâ oranı arasında bağlantı kurduğunu açıkladı. Aynı çalışma erkeklerin bu konuya o kadar önem vermediğini de vurguladı.

    Kaynak: Psychology
  • Bilime göre bir insanı çekici yapan 7 özellik: İnce ses, mizah duygusu...

    İNCE SES

    Araştırmaya göre; tiz sesli kadınlar genç izlenimi veriyor ve hatta erkeklere daha narin görünerek, erkeklerin daha fazla ilgisini çekiyor. Aynı çalışma, daha derin bir sese sahip erkeklerin, kadınlara daha erkeksi ve çekici göründüğünü de belirledi.

    Kaynak: Psychology Today
  • Bilime göre bir insanı çekici yapan 7 özellik: İnce ses, mizah duygusu...

    EVCİL HAYVAN SAHİBİ OLMAK

    Çalışmada, bir denekten 240 kadından numaralarını istemesi istendi. Bu sürecin bir yarısında sadece kendi olacak, diğerinde ise deneğe bir köpek eşlik edecekti. Denek köpekle birlikteyken, onsuz alabildiğinin üç katı kadar telefon numarası aldı. 

    Kaynak: Psychology Today
  • Bilime göre bir insanı çekici yapan 7 özellik: İnce ses, mizah duygusu...

    MALİ SORUMLULUK

    2000 kişinin üzerinde yapılan bir deney ekonominin, aşkın üzerindeki etkisine işaret etti. Katılımcılardan yüzde 69'u, eş seçiminde mali sorumluluğu; mizah anlayışının ve fiziksel çekiciliğin önüne koydu. 

    Kaynak: Discover and Match Media Group
  • Bilime göre bir insanı çekici yapan 7 özellik: İnce ses, mizah duygusu...

    İYİ BİRİ OLMAK

    120 kadın ve erkek grubunda yapılan bir araştırmada; deneklere, ifadesiz bir şekilde duran karşı cinsin fotoğrafları dağıtıldı.

    Bir grup, fotoğraftaki bu kişilerin iyi özelliklerini okudu, diğer grup ise onların kötü özelliklerinden bahsetti.

    İfadesiz bir şekilde duran yüzler arasında denekler en çok, iyi özellikleri olan insanları çekici buldu.

    Kaynak: Science Direct
  • Bilime göre bir insanı çekici yapan 7 özellik: İnce ses, mizah duygusu...

    BİR GRUBA DAHİL OLMA

    Yapılan bir araştırma, insanların bir grup içinde sosyalleşirken görüldüklerinde daha çekici göründüklerini gösterdi. Bunun neden olduğuna dair sadece teoriler olsa da çalışmanın yazarı ikna edici bir açıklama yaptı: "Beynimizin gruptaki tüm insanların yüzlerini taraması ve üyeler arasında "ortalama bir çekicilik" bulmasıyla ilgili olabilir"

    Kaynak: Sage Journals
  • Bilime göre bir insanı çekici yapan 7 özellik: İnce ses, mizah duygusu...

    SAKALLI OLMAK 

    8520 kadınla yapılan bir araştırma, tıraşlı veya hafif sakallı erkeklerle karşılaştırıldığında, en çekici şeyin kirli sakal olduğunu düşündüklerini gösterdi. 

    Kaynak: Wiley Online Library

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