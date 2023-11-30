Bilime göre kusursuz yüz hatlarına sahip 10 ünlü

Bilime göre kusursuz yüz hatlarına sahip 10 ünlü

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10. CARA DELEVİNGNE

Yüz estetik cerrahı Dr. Julian De Silva matematiksel hesaplamalarına göre dünyanın en güzel yüz hatlarına sahip 10 ünlüyü belirledi. Yüzünüzün uzunluğunu ve genişliğini bulduktan sonra ilk sayıyı ikinci sayıya bölerek sonuç elde etmeniz gerekir. Eğer sonucunuz 1,62 (Phi) numarası ise yüz hatlarınız mükemmeldir.

Dr. De Silva kusursuz yüz hatlarına sahip ölçüleri kolaylaştırmk için 100 puanlık ölçek kullandı. 10. sırada yer alan Cara Delevinge puanı ise 89.99.