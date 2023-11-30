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        Haberler Magazin Bilime göre kusursuz yüz hatlarına sahip 10 ünlü

        Bilime göre kusursuz yüz hatlarına sahip 10 ünlü

        Bazı insanların yüz hatları diğer insanlara göre daha estetiktir. Bilime göre güzel olan birçok şey altın orana sahip. İnsan yüzünün güzel görünmesini etkileyen en önemli faktörlerden birisi olan altın oran bilim insanları tarafından araştırıldı ve kusursuz yüz hatlarına sahip 10 ünlü isim belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 12:44 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:44
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        10. CARA DELEVİNGNE

        Yüz estetik cerrahı Dr. Julian De Silva matematiksel hesaplamalarına göre dünyanın en güzel yüz hatlarına sahip 10 ünlüyü belirledi. Yüzünüzün uzunluğunu ve genişliğini bulduktan sonra ilk sayıyı ikinci sayıya bölerek sonuç elde etmeniz gerekir. Eğer sonucunuz 1,62 (Phi) numarası ise yüz hatlarınız mükemmeldir.

        Dr. De Silva kusursuz yüz hatlarına sahip ölçüleri kolaylaştırmk için 100 puanlık ölçek kullandı. 10. sırada yer alan Cara Delevinge puanı ise 89.99.

        2

        9. KATY PERRY

        Katty Perry'nin yüz ölçüm puanı 90.08. Burnundan dolayı yüksek puan alan Perry, çenesi yüzünden sıralamanın gerisinde kaldı.

        3

        8. NATALİE PORTMAN

        Portman'ın sonucu 90.51 çıktı. Natalie Portman, Dr. Julian De Silva'ya göre kaş bölgesi yüzünden geride kaldı.

        4

        7. SCARLETT JOHANSSON

        Johansson'ın puanı Dr. Silva'ya göre 90.91. Gözlerinin konumu açısından yüksek puan alan Johansson, yüz şekli ve ince kaşlarından dolayı geride kaldı.

        5

        6. KATE MOSS

        91.05 puan alan Moss'un çenesi yüzünden puanı düşürüldü.

        6

        5. TAYLOR SWİFT

        91.64 puan alan Taylor Swift'in çenesi ve dudakları yüksek puan aldı. Ancak kaşları puanını düşürdü.

        7

        4. ARİANA GRANDE

        91.81 puan alan Grande, çenesi ve alın seviyesi ile yüksek puan aldı.

        8

        3. AMBER HEARD

        91.85 puan alan Heard, burnu ve çenesi sayesinde 3. sıraya yerleşti.

        9

        2. BEYONCE

        92.44 puan alan Beyonce ikinci sıraya yerleşti. Beyonce alın ve kaş bölgesinden yüksek puan aldı.

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        1. BELLA HADİD

        94.35 puan alan Hadid için Dr. Silva "Bella'nın baş döndürücü bir yüz simetrisi ve mükemmelikten yalnızca yüzde 0,3 oranında uzak olan bir çenesi var. Ayrıca göz konumlandırmasıyla ikinci oldu. En büyük zayıflığı ise kaş bölgesi" dedi.

        Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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