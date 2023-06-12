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Bilime göre yüzük parmağınızın uzunluğu karakterinizi etkiliyor!

El parmaklarının ve çizgilerinin birçok özelliği oluğu söylenir. Ellerinizi incelerken ya yüzük parmağınızın ya da işaret parmağınızın daha uzun olduğunu fark etmişsinizdir. Genellikle tamamen estetik bir görünüş olduğu sanılsa da bilime göre yüzük parmağının uzunluğu çok şey ifade ediyor.

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  • Bilime göre yüzük parmağınızın uzunluğu karakterinizi etkiliyor!

    Yüzük parmağının uzunluğu özellikle kadınlarda şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu, agresiflik, girişkenlik, risk alma gibi kişisel özellikler üzerinde etki gösterebiliyor.

    Soysal medya safsatası gibi geliyor olsa bile aslında değil yüzük parmağının kişisel özellikleri etkilendiğine dair birçok bilimsel veri var.
  • Bilime göre yüzük parmağınızın uzunluğu karakterinizi etkiliyor!

    Araştırmalara bakıldığında işaret parmağı ile yüzük parmağı karşılaştırıldığında, yüzük parmağı eğer daha uzun ise bu gelişimsel süreç anne karnına kadar dayanıyor. Birey, anne karnındayken testosteron hormonuna daha fazla maruz kalırsa yüzük parmağı daha uzun oluyor. Böylece doğal olarak çocuğun erkek olma olasılığı artıyor.

     

     
  • Bilime göre yüzük parmağınızın uzunluğu karakterinizi etkiliyor!

    YÜZÜK PARMAĞI, İŞARET PARMAĞINDAN KISA OLANLAR DAGA GÜÇLÜ

    Kadınlardaki parmak uzunluğu, güçlü ve zayıf olmalarını etkiliyor. Birkaç sene önce yapılan bir araştırmada, işaret parmağı, yüzük parmağından daha kısa olan kadınlar fiziksel olarak daha güçlü olabiliyor. İnsanların parmak uzunlukları ile kas gücü arasındaki ilişkiye bakıldı.

    İşaret parmağı, yüzük parmağından kısa olan kadınlar, daha uzun olanlara göre daha güçlü kavrama gücüne sahipler.
  • Bilime göre yüzük parmağınızın uzunluğu karakterinizi etkiliyor!

    DAHA GİRİŞKEN OLABİLİYORLAR

    Yakın zamanlarda yapılan başka bir araştırmaya göre, işaret parmağı, yüzük parmağına göre ne kadar kısa ise doğum öncesi testosteron miktarı da o kadar yüksek ve yaşam boyunca fiziksel olarak saldırgan olma olasılğı o derece yüksek olduğu öne sürüldü.

    Araştırmalara göre kadınlardaki yüzük parmağının uzunluğu, kariyerlerindeki ve hayatlarındaki başarılarını da etkileyebiliyor. Aldo Rustichini ve Luigi Guiso'nun yaptığı çalışmada, İtalyan kadınlarla mülakat yapıldı. Daha uzun yüzük parmağına sahip olan kadınlar, risk alma, girişkenlik gibi özelliklere sahipti. 
  • Bilime göre yüzük parmağınızın uzunluğu karakterinizi etkiliyor!

    YÜZÜK PARMAĞI UZUN OLANLAR DAHA BAŞARILI

    Genel olarak, başarılı girişimcilerin yüzük parmakları, işaret parmaklarına göre yüzde 10 - 20 daha uzun olduğu tespit edildi. Daha uzun yüzük parmaklara sahip kişiler, hızla büyüyen şirketleri yönetiyor ve ağır iş yükünün altından kalkabiliyor.

    Kaynak: Alberta Üniversitesi "2D:4D Parmak Uzunlukları Oranı İle Kişilerin Sayısal - Sözel Dallara Yatkınlıkları Arasındaki İlişkinin Uzman Sistem İle Tespiti"

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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