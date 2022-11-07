Bilimin ışığında hastaların hayatında fark yaratmak için çalışıyoruz

Dünya çapında 25 ayrı hastalık için tedavi sunuyoruz

Özellikli Tedaviler iş birimi olarak; nadir hastalıklar, MS, immünoloji, hematoloji ve onkoloji gibi özel tedavi alanlarına odaklanıyoruz. Bir yandan yeni tedaviler konusunda çalışmalarımız sürerken bir yandan da dünya çapında 25 ayrı hastalık için tedavi alternatifleri sunuyoruz. Bu alanlarda sunduğumuz yenilikçi tedavilerimiz, hastalar ve sağlık mesleği mensupları ile geliştirdiğimiz eğitim ve farkındalık projelerimiz ile hastalara umut olmak ve yaşam kalitelerini artırmak için çalışıyoruz.

Onkoloji gibi tedavi imkânları sınırlı alanlarda yeni tedavi alternatifleri sunabilmek için araştırmalarımıza devam ediyoruz.

Sanofi, en kritik sağlık ihtiyaçlarını önceliklendirerek her yıl dünya genelindeki satışlarının yüzde 15’ini Ar-Ge’ye ayırıyor. Bu rakam, tüm sektörler değerlendirildiğinde bile Ar-Ge’ye ayrılan en büyük paylardan biri. Halihazırda şirketimizin Ar-Ge ürün yelpazesinde 32’si Faz 3 aşamasında olan 87 proje bulunuyor. Özetle bu ürünlerin hastalar ile buluşmasına çok az bir zaman kaldı diyebiliriz. 87 ürün için yapılan yatırımların 77’si ise Özellikli Tedaviler için kullanılacak ürünlere ayrılan paya karşılık geliyor. Özellikli Tedaviler içinde en çok yatırım yapılan alan ise 30 yeni tedavi seçeneği ile onkoloji ve 27 tedavi seçeceği ile immüno-enflamasyon alanında diyebiliriz.

Sanofi Türkiye olarak da hastalar ve ihtiyaçlarını odağımıza koyarak çalışmalarımızı yürütüyor; Ülkemizde özellikle onkoloji alanında olmak üzere Sanofi Özellikli Tedaviler’in odak alanlarında sağlık otoriteleri, sağlık çalışanları, hasta dernekleri tarafından yapılan örnek çalışmaları global düzeyde paylaşmaktan ve destek olmaktan gurur duyuyoruz.

Türkiye’de en çok klinik çalışma yürüten ilaç şirketlerinden biriyiz

Sanofi Türkiye olarak, klinik araştırmalar alanında tam 19 yıldır ülkemizin tıbbi, bilimsel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunuyor, ülkemizin bilimsel çevrelerde daha etkin temsil edilmesini sağlıyoruz. Bugün devam eden 50 klinik çalışmamız ile Türkiye’de en çok klinik araştırma yürüten ilaç şirketlerinden biriyiz. 2022 itibarı ile klinik çalışmalarımız için yaptığımız yatırımların yüzde 95’i Özellikli Tedaviler için ayrıldı. Ayrıca şu anda bölgemizdeki 14 Sanofi ülke ofisinin klinik araştırmalarına liderlik ediyoruz.

KUTU

Odaklandığımız alanlarda, paydaşlarımızla, ihtiyaçlara yönelik birçok proje ve iş birliği gerçekleştiriyoruz

Sanofi Özellikli Tedaviler İş Birimi olarak, ülkemizin sağlık politikasını destekleyici önemli iş birliklerini, projeleri ve farkındalık çalışmalarını hayata geçiriyoruz.

OncoSprint Girişimcilik Programı

PharmUp girişimcilik platformumuz kapsamında bu yıl, 65 yaş ve üzeri kanser hastalarının tanı, tedavi ve günlük yaşam süreçlerindeki sorun alanlarına odaklanan OncoSprint Programı’nı hayata geçirdik. OncoSprint ile, kanser ve yaşlılık alanındaki kompleks problemlere, fikir lideri akademisyenler, kamu kurum temsilcileri, hasta dernekleri ve girişimci ekiplerin iş birliği ile hızlı ve etkili çözümler ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmış bir inovasyon programı olarak hayata geçti.

Programın birinci döneminin kategorileri arasında “Dijital Sağlık Teknolojileri, Tanı ve Tedavi Teknolojileri, Uzaktan Sağlık Hizmetleri, Eğitim Teknolojileri, Giyilebilir Teknolojiler ve Sağlık Takviyeleri” yer alıyordu. İlk dönemi Haziran 2022’de tamamladığımız programa 10 girişimci katılmaya hak kazandı ve mentorluk desteği ile eğitimler içeren 1 aylık hızlandırma dönemine katıldılar.

Bu dönem sonunda ürünlerini olgunlaştırma şansı bulan girişimler, onkoloji, hematoloji, geriatri alanlarından fikir liderleri, kamu temsilcileri ve hasta derneklerinin oluşturduğu jüri üyeleri tarafından değerlendirildi ve kendi alanlarının en başarılı projeleri olarak seçildiler. Jüri tarafından başarılı bulunan girişimlerden birer temsilci ayrıca, Medica Düsseldorf etkinliğine katılmak için sponsorluk kazandı.

Gelecek sene ise Nadir Hastalıklar alanına odaklanacağımız RareSprint programını hayata geçireceğiz.

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