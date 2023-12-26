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25 ve 55 yaş arasında yapılan çalışma, gluten intoleransı olmayan 40 kişiyi kapsıyor. Araştırmaya katılan kişiler makarna yedikten sonra olumlu ve bilişsel durumlar yaşadıklarını bildirdi. Dünya çapında önemli bir yere sahip olan İtalyan yemeği, katılımcıların yüzde 40'ı tarafından rahatlık hissi ve moral artışıyla ilişkilendirildi.