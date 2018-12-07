ABD'nin California eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Daniel Marquis, bilinçsiz steroid kullanımı sebebiyle kabusu yaşadı.

Express.coçuk'de yer alan habere göre; vücut geliştirici Daniel Marquis'in bilinmeyen bir şekilde kontamine olmuş steroidleri bacağına enjekte ettikten sonra bacağında enfeksiyon gelişti. Enfeksiyon sebebiyle git gide eti çürümeye başlayan Marquis, tedavi olmak için Kolombiya'ya gitti. Talihsiz genç ameliyat edildi ancak ameliyat sonrası dikişleri patlayınca tedavi başarısızlıkla sonuçlandı.

30 BİN DOLARA İHTİYACI VAR

Marquis, üç gün önce 10.000 dolarlık ameliyat yapıldığını ancak dikişler açıldıktan sonra işlemin başarısızlıkla sonuçlandığını ve enfeksiyonun daha da yayıldığını söyledi.

Marquis, tedavisine devam edilebilmesi için 30 bin dolara ihtiyacı olduğunu belirtti ve yardım sayfası olan GoFundMe'de yardım kampanyası başlattı.

Hastanede mahsur kalan Marquis, “Şu anda hastanedeyim ve gerçekten kötü bir durumdayım. Bacağım çok acıyor. Ameliyat geçirme aşamasındayım. Kolombiya'da yalnızım" dedi.

Yardım sayfasında toplamda 15.000 ABD doları toplandı.

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