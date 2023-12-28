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        Haberler Sağlık Bilinçsiz vitamin kullanımına dikkat! Ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

        Bilinçsiz vitamin kullanımına dikkat! Ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

        Vitaminlerin bağışıklık sistemini güçlendirmedeki rolü herkes tarafından kabul ediliyor. Fakat bu vitaminlerin bilinçsiz kullanımı, birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Uzmanlar, bu konuda ciddi uyarılarda bulunuyor

        dtopcu@haberturk.com
        Giriş: 28.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:40
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        Bilinçsiz vitamin kullanımı hasta ediyor!
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        Soğuk havalarda vücut direncini artırmak ve hastalıklardan korunmak için vatandaşlar vitaminlere yöneliyor. Ancak doktor tavsiyesi olmadan yapılan bilinçsiz vitamin kullanımı, ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle A, C, D, E ve K vitaminlerinin doktora danışılmadan kullanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Yorgunluk ve halsizliği giderme gerekçesiyle artan vitamin kullanımı, sanıldığı kadar masum olmayabilir.

        “CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR”

        Uzmanlar vitamin kullanımının artmasıyla ilgili Habertürk’e konuştu. Uzm. Dr. Muhammed Sait Bekar, yağda eriyen vitaminlerin bilinçsiz kullanımının zararlarına dikkat çekti. Bekar, "Bu vitaminler, vücutta birikebiliyor. A, D, E ve K vitaminlerinin birikmesi, ileride böbrek rahatsızlıkları, karaciğer sorunları ve kafa içi basıncının artışı gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir." diye konuştu.

        “GIDAYLA ALINDIĞINDA FAYDALI”

        Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan ise "Enerjinizi yükseltmek için aldığınız vitaminler, vücudunuzda farklı enzimlerin çalışmasını etkileyerek halsizlik hissine yol açabilir. En önemlisi, beslenmeyle belirli besin öğelerini almamız. Çünkü vücudumuz, gıdayla alındığında bu öğeleri çok daha iyi tanıyor ve faydasını görebiliyor" dedi.

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