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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bilirkişilere 2025'te ödenecek ücretler belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Bilirkişilere 2025'te ödenecek ücretler belli oldu

        Adalet Bakanlığınca, "2025 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:50
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        Bilirkişilere 2025'te ödenecek ücretler belli oldu
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        Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretlerinin belirlendiği ilana göre, gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri, icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler ve sulh hukuk, tüketici, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1600 lira olacak.

        Bilirkişilere, asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 700, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 100, asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 200, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 700 lira ödenecek.

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        Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar ve sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 1600, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 700, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 200, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 400, Yargıtay ve Danıştayda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 4 bin 200 lira bilirkişi ücreti verilecek.

        Tarifeye göre, özel hukuk tüzel kişilerine yukarıda belirtilen dava ve işler için 4 bin 400 lira bilirkişi ücreti ödenecek.

        İlanda, 29 Aralık 2023 tarihli ve 32414 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi"nin yürürlükten kaldırıldığını belirtildi.

        Yeni tarife 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

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