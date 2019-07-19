Bilişim 500'de kategori lideri oldu

Bilişim 500 "Sistem Entegratörü ve İş Ortağı" kategorisinde "Telekomünikasyon Altyapı Donanımı" alanında birincilik ödülüne layık görülen AIR, aynı kategoride "Kurulum, Bakım, Destek" alanında ilk 15 şirket arasına girdi.

İTÜ ARI Teknokent ofisi başta olmak üzere İstanbul Tekstilkent, Ankara, Dubai, Basra, Bakü ve Varşova ofislerinde alanında yetkin mühendislerden oluşan ekibiyle Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren AIR, sistem entegratörü olarak donanım üreticilerinin ekipmanlarını iş dünyası için katma değerli çözümlere dönüştürüyor. Gelirlerinin üçte birini ihracattan elde eden AIR, Bilişim 500 "Donanım İhracatı" kategorisinde de ilk 15 şirket arasında yer aldı.

Bilişim 500 Plus Ödül Töreni'nde sahnede ödülü kabul eden AIR Telekomünikasyon Çözümleri İş Geliştirme ve Satış Direktörü Levent Ergün, "İş dünyasının haberleşme ihtiyacı her geçen gün artıyor. AIR olarak donanım gibi zorlu bir segmentte yerli Ar-Ge faaliyetlerine öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Bilişim 500'de elde ettiğimiz bu başarının arkasında, tecrübeli mühendislik ekibimiz ve Türkiye geneline stratejik biçimde yayılan kanal yapımız bulunuyor." diye konuştu.