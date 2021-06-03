Bilişim suçları şüphelisi 21 kişi tutuklandı

AA

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütlerine yönelik, 27 Mayıs günü İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda, kent genelinde kargo çalma, başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş, bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması, oltalama yöntemi ve pos cihazından kredi kartı kopyalama gibi suçlara bulaşan 59 şüpheliden 46’sı yakalanmıştı.

Yürütülen soruşturma dosyasındaki ayrıntılarda, 70 il ile yapılan yazışmalarla Türkiye genelinde 136 olayın tespit edildiği soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin 18’i, polisteki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin Covid-19 salgınına yakalandığı gerekçesi ile karantinada olduğu ifade edilmiş, geri kalan 27 zanlı ise bu sabah Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti.

Bakırköy Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan 21 şüpheli ilgili mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. İki şüphelinin karantinası devam ettiği aktarıldı.

Emniyet kuvvetleri tarafından bilişim suçlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve dinlemeler neticesinde olaylara aktif katıldığı tespit edilen 4'ü suça sürüklenen çocuk, 55'i yaşı büyük olmak üzere toplam 59 kişi tespit edilmiş, bunların 46’sı geçen hafta 12 ilde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Halen firari durumda olan 13 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.