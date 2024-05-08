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        Haberler Sağlık Bilkent Şehir Hastanesinden "7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları" iddiasına ilişkin açıklama

        Bilkent Şehir Hastanesinden "7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları" iddiasına ilişkin açıklama

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde, "7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları" iddiasının asılsız olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:17
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        Bilkent Şehir Hastanesinden iddialara yanıt
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        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliğinden, sosyal medya platformlarında yer alan hastanede 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Sosyal medya platformlarında yer alan, hastanemizde 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiaları asılsızdır. İhtiyaç duyulan branşlarda ve sürelerde mevzuat çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. Eğitim Araştırma Hastanelerinde asistan hekimlerin rutin ve ayda 8'i geçmeyen nöbet uygulaması haricinde bir durum söz konusu değildir. Meslektaşlarımızın gerçek dışı sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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