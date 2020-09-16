Bilkent Senfoni Orkestrası, konser sezonunu 11 Ekim'de açacak

AA

Bilkent Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BSO, sezonun ilk konserlerini pazar günleri saat 15.00'te yarı açık Bilkent Odeon'da verecek.

11 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek "Sezon Açılış Konseri"nin ardından 18 Ekim Pazar günü "Baroktan Günümüze", 25 Ekim Pazar günü de "Cumhuriyet Bayramı Konseri" sanatseverlerle buluşacak.

BSO, müzisyenlerin ve dinleyicilerin sağlığını korumak için konser salonlarındaki oturma planlarını yeniden düzenledi.

- "Bu sanat sezonu birçok yönden olağanüstü olacak"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen BSO Müzik Direktörü Nusret İspir, bu yıl sanat sezonunun birçok yönden olağanüstü olacağını belirterek, bu dönemde her şeye rağmen zeka ve yaratıcılıklarını daha verimli kullandıklarını ifade etti.

Sezonu kısa dönemlere bölerek sanatseverlerle paylaşacaklarını belirten İspir, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl 100. yaşını kutlayacağımız değerli bestecimiz İlhan Usmanbaş'ın yanı sıra Türk Beşleri, Yalçın Tura, Muammer Sun ve genç kuşak bestecilerimizin eserlerine de yer vereceğiz. Bu sezonun, aylardır sahneye çıkamamış müzisyenlerin, herhangi bir sanat etkinliğine katılamamış siz dinleyicilerimizin paylaşacakları bir umut, moral ve iradenin ifadesi olmasını diliyoruz."