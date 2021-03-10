Bilkent Üniversitesi, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e onursal doktora tevcih edecek

AA

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 yıldan kısa sürede Kovid-19 aşısının geliştirilmesinde önemli rol oynayan Şahin ve Türeci'nin, salgının önüne geçilmesindeki katkılarının büyük olduğunu ifade etti.

Onkoloji ve immünoloji alanında araştırma geçmişine sahip Şahin ve Türeci'nin hekim ve akademisyenliğinin yanı sıra iki şirket kurmuş başarılı girişimciler olduğuna işaret eden Atalar, şöyle konuştu:

"2008 yılında kurulan BioNTech, salgının ilk günlerinde, Ocak 2020'de, Kovid-19'a karşı geliştirilecek aşı üzerinde araştırma yapmaya başladı ve ilaç şirketi Pfizer ile iş birliği içinde, haberci ribonükleik asit (mRNA) aşısı BNT162b2'yi geliştirdi. Aşı, önce Aralık 2020'de İngiltere'de acil kullanım için, daha sonra da diğer birçok ülke tarafından onaylandı. Pfizer-BioNTech aşısı, şu anda dünya çapında Kovid-19'a karşı uygulanan önde gelen aşılardan biri."

Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyetinin, üniversite senatosunun Türeci ve Şahin'e onursal doktora tevcih edilmesi önerisini onayladığını bildiren Atalar, "Bilkent Üniversitesi, Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin'e mRNA-tabanlı aşıları geliştirmeleri ve örnek oluşturan girişimcilik başarıları nedeniyle onursal doktora tevcih edecektir. Onursal doktora töreninin yakın gelecekte iki Türk bilim insanımızın katılımıyla Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenmesi planlanıyor." dedi.