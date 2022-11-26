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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates hamile!

Microsoft'un kurucusu Amerikalı ünlü milyarder Bill Gates (67) ile Melinda Gates'in (58) kızları Jennifer Gates hamile olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz yıl Nayel Nassar ile evlenen Gates, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı

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  • Bill Gates'in kızı Jennifer Gates hamile! - Magazin haberleri

    27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ağustos ayında sonlandıran Amerikalı milyarder Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer (26), profesyonel at binicisi Nayel Nassar (31) ile geçtiğimiz yıl ekim ayında nikah masasına oturmuştu.
  • Bill Gates'in kızı Jennifer Gates hamile! - Magazin haberleri

    Çiftten çok geçmeden müjdeli bir haber daha geldi. Gates, hamileliği nedeniyle artık karnının da belli olduğu bir fotoğrafla bebek beklediklerini açıkladı.
  • Bill Gates'in kızı Jennifer Gates hamile! - Magazin haberleri

    Gates’in paylaşımına annesi Melinda Gates’ten de yorum geldi. Bill Gates ile yollarını ayıran Melinda French Gates, “Bu küçükle tanışıp ikinizin ebeveyn olmasını izlemekten daha fazla heyecan duyamazdım” diye yazdı.

    Gates’in hamileliğini çok sayıda ünlü isim de kutladı.
  • Bill Gates'in kızı Jennifer Gates hamile! - Magazin haberleri

    BİRLİKTE YARIŞMALARA KATILDILAR

    Bill Gates ile Melinda Gates'in kızı Jennifer Gates, bir tıp öğrencisi aynı zamanda da biniciliğe tutkun. Genç kız, Nayel Nassar ile de bu tutkusu aracılığıyla tanışmıştı. Her ikisi de Bill Gates tarafından kurulan Paris Panthers adlı engelli atlama kulübünde at biniyor. 2019'da Global Şampiyonlar Ligi'nde yarıştılar ve dokuzuncu sırada yer aldılar.
  • Bill Gates'in kızı Jennifer Gates hamile! - Magazin haberleri

    Jennifer Gates ve Nayel Nassar Ocak 2017’den bu yana birlikteler. Nassar da Gates de başarılı birer binici ve ikisi de Stanford Üniversitesi mezunu. Nassar’ın Ocak 2020’de evlenme teklif etmesinden sonra çift 2021’de New York’ta bir törenle dünyaevine girdi.

    İMAM NİKAHI DA KIYILDI

    Gates ve Nassar, New York'un North Salem bölgesinde bulunan 16 milyon dolar değerindeki çiftlik evinde, Mısırlı bir Müslüman olan Nassar için imam nikahı da kıyıldı.
  • Bill Gates'in kızı Jennifer Gates hamile! - Magazin haberleri

    27 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

    Kızlarının evliliğinden yedi ay önce ise Melinda French Gates ve Bill Gates 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı alarak boşanmışlardı. Jennifer Gates, evliliğinden önce Ekim 2021’de, “Hem pandemi hem de bazı geçişlerden dolayı ailelerimiz için zorlu bir yıl oldu. Ama birbirimize olan aşkımız daimi oldu. Düğünümüzü en yakın arkadaşlarımız ve ailemizle kutlayabilmek, bir rüyanın gerçekleşmesi” demişti.

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