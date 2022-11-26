Jennifer Gates ve Nayel Nassar Ocak 2017’den bu yana birlikteler. Nassar da Gates de başarılı birer binici ve ikisi de Stanford Üniversitesi mezunu. Nassar’ın Ocak 2020’de evlenme teklif etmesinden sonra çift 2021’de New York’ta bir törenle dünyaevine girdi.

İMAM NİKAHI DA KIYILDI



Gates ve Nassar, New York'un North Salem bölgesinde bulunan 16 milyon dolar değerindeki çiftlik evinde, Mısırlı bir Müslüman olan Nassar için imam nikahı da kıyıldı.