Bill Gates'ten Kovid-19 aşısı açıklaması

DHA

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates koronavirüs için geliştirilen aşılara Singapur´da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali´nde konuştu.

Bill Gates yaptığı açıklamada, "İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum" dedi. Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi. Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.