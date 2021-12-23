Bill Gates'ten Omicron uyarısı 0:00 / 0:00

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Omicron varyantının tarihteki herhangi bir virüsten daha hızlı yayıldığını belirten milyarder, varyant hakkındaki en büyük bilinmeyenin ise 'sizi ne kadar hasta edebileceği' olduğunu söyledi.

Gates, "Hakkında daha fazla şey öğrenene kadar varyantı ciddiye almalıyız. Delta'nın sadece yarısı kadar şiddetli olsa bile, bu şimdiye kadar gördüğümüz en kötü dalga, çünkü çok bulaşıcı" dedi.

Gates yeni dalganın ABD'de üç ay sürmesini beklediğini ifade ederek "Bu birkaç ay kötü olabilir, ancak yine de doğru adımları atarsak pandeminin 2022'de bitebileceğine inanıyorum" dedi.

OMICRON 1 AYDA BASKIN VARYANT OLMUŞTU

ABD'deki Covid-19 vakaları ise artmaya devame ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede geçen hafta günde ortalama 148 binden fazla yeni vaka görüldü. Bu da bir hafta öncesine göre %23 daha yüksek anlamına geliyor. CDC geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 1 ay içerisinde Omicron'un ülkedeki vakaların yüzde 73'ünü oluşturarak 'baskın varyant' olduğunu duyurmuştu.

ABD'de salgının başından bu yana 51,5 milyon vaka görüldü. Ülkede toplam can kaybı ise 810 bini aştı.