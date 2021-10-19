Bill Gates ve İngiltere'den iklim krizine karşı ortaklık 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

İngiliz Başbakanlığından yapılan açıklamada, bugün Londra’da düzenlenen "Küresel Yatırım Zirvesi" kapsamında, yabancı yatırımcıların ülkeye toplam 9,7 milyar sterlinlik yatırımın yapılması konusunda karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, zirve kapsamında yabancı yatırımcılarla toplam 18 ticaret ve yatırım anlaşmasının yapıldığı, yatırımların sonucunda İngiltere’de 30 bin kişinin istihdam edileceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Dünyanın en iyi yatırımcıları, geleceğin endüstrilerinde büyüme ve yenilik için İngiltere’deki muazzam potansiyeli gördüler. Bugün güvence altına aldığımız 9,7 milyar sterlinlik yeni yatırım, ekonomik toparlanmamızı güçlendirecek, binlerce iş yaratacak ve ülke genelinde seviye atlamaya yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

BILL GATES İLE İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE İÇİN ORTAKLIK

Öte yandan, İngiltere genelinde iklim kriziyle mücadelede yeşil teknolojinin maliyetini düşürmek ve yatırım için Bill Gates'in kar amacı gütmeyen kuruluşu Breakthrough Energy ile İngiliz hükümeti arasında 400 milyon sterlin değerinde bir ortaklığın yapılacağı duyuruldu.

Bill Gates, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere ile olan ortaklığımız, bu kritik iklim çözümlerinin dağıtımını hızlandıracak ve onları daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirmeye yardımcı olacak. Net sıfır emisyon elde etmek, bugün kullandığımız yüksek emisyonlu ürünlerle rekabet edebilmeleri ve onların yerini alabilmeleri için temiz teknolojilerin maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor." dedi.

YEŞİL ENERJİ 440 BİN KİŞİYE İSTİHDAM YARATACAK

İngiltere’nin İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Hands, hükûmetin yeşil enerji dönüşüm stratejisinin ülkede 2030 yılına kadar 440 bin kişi için istihdam oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

Hükûmet, "Net Sıfır Stratejisi: Yeniden Daha Yeşil Şekilde İnşa Et" raporunu yayımladı.

Raporun detaylarını İngiliz parlamentosunda paylaşan Bakan Hands, "Bu sadece çevreci bir geçiş değil, aynı zamanda önemli bir ekonomik değişimi de temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Hands, "Stratejinin 2030 yılına kadar İngiltere’de tüm sektörlerde toplam 440 bin yeni istihdamı destekleyeceğini söyleyebilirim." dedi.

2050'DE SIFIR SERA GAZI EMİSYONU HEDEFLENİYOR

Raporda İngiliz ekonomisinin 1990'dan bu yana yüzde 75’in üzerinde büyüme kaydederken sera gazı emisyonunu yüzde 44 seviyesinde azaltmayı başardığı aktarıldı.

Ülkede sera gazı emisyonunun 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesinin hedeflendiği belirtilen raporda raporda, bu geçişin sağlanmasında tüketiciye seçeneklerin sunulacağı bildirildi.

Rapora göre, 2035 yılına kadar İngiltere’nin tüm elektriğinin temiz enerji kaynaklarından sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, İngiltere’de küçük modüler nükleer reaktörlerin (SMR) geliştirilmesi için 120 milyon sterlinlik bir nükleer güçlendirme fonunun oluşturulmasına karar verildi.

Ülkede 2030 yılına kadar kurulu deniz üstü rüzgar tesislerinden toplamda 40GW enerji elde edilmesinin hedeflendiği dile getirilen raporda, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına giderek daha fazla ağırlık verileceği vurgulandı.

Raporda, 2035'ten itibaren ev ve iş yerlerindeki tüm ısıtma cihazlarının düşük karbonlu olmasının hedeflendiği, eski tip ev ısıtmasında kullanılan kazanların da satışının aynı yıl sonlandırılmasının planlandığı kaydedildi.

HANE HALKININ DÜŞÜK KARBONA GEÇİŞİ TEŞVİK EDİLECEK

Rapora göre, ısınmada kullanılan mevcut gaz kazanlarının yeni tip elektrikle çalışan kazanlarla değiştirilmesi için hane başına 5 bin sterline kadar hibe verilmesi hedefleniyor.

Hükûmet bu hibe programı kapsamında üç yıl boyunca toplam 450 milyon sterlin seviyesinde bir harcama yapmayı planlıyor.

Ülkede 2030 yılında kadar petrol ve gaz emisyonlarını yarıya indirilmesi, yine bu yıla kadar 5 GW hidrojen üretim kapasitesine ulaşılması öngörülüyor.

Ayrıca birinci el benzinli ve dizel araçların satışlarının ise 2030 yılına kadar sonlandırılması, sıfır emisyonlu araçların satışlarının desteklenmesi için ise 620 milyon sterlinlik teşvikin verilmesi planlanıyor.

Şehirlerde yolculukların yaklaşık yarısının bisikletle ya da yürüyerek yapılmasını desteklemek amacıyla 2030 yılına kadar toplam 2 milyar sterlin hacminde yatırımının yapılması hedefleniyor.

Ağaçlandırma çalışmaları için ise 625 milyon sterlinlik yatırım yapılması planlanıyor.