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        Haberler Dünyadan Bill Murray, Times Meydan'ında okuma provası yaptı - Magazin haberleri

        Bill Murray, Times Meydanında okuma provası yaptı

        73 yaşındaki ünlü oyuncu Bill Murray, New York'taki Times Meydanı'nda, 'An Enemy of the People'ın oyuncu ekibiyle birlikte okuma provası yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:52
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        ABD'li oyuncu Bill Murray, New York'taki Times Meydanı'nda 'An Enemy of the People' (Bir Halk Düşmanı) adlı filmin ücretsiz uyarlamasında oyuncu kadrosuyla birlikte okuma provası yaptı.

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        Bill Murray,  sahnede; Kathryn Erbe, Taylor Schilling ve New York Şehri kamu avukatı Jumaane Williams de eşlik etti.

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        Daha önce 'An Enemy of the People' (Bir Halk Düşmanı) oyununun gösterimini iklim krizine dikkat çekmek için protesto eden Nate Smith de Times Meydanı'nda yer aldı.

        Fotoğraflar: AA, Shutterstock

        #bill murray
        #An Enemy of the People
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