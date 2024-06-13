Bill Murray, Times Meydanında okuma provası yaptı
73 yaşındaki ünlü oyuncu Bill Murray, New York'taki Times Meydanı'nda, 'An Enemy of the People'ın oyuncu ekibiyle birlikte okuma provası yaptı
Giriş: 13.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:52
1
2
ABD'li oyuncu Bill Murray, New York'taki Times Meydanı'nda 'An Enemy of the People' (Bir Halk Düşmanı) adlı filmin ücretsiz uyarlamasında oyuncu kadrosuyla birlikte okuma provası yaptı.
3
Bill Murray, sahnede; Kathryn Erbe, Taylor Schilling ve New York Şehri kamu avukatı Jumaane Williams de eşlik etti.