Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Billboard Müzik Ödülleri geçtiğimiz gün koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen törende birbirinden ünlü yıldızlar boy gösterdi.
BEYAZLARA BÜRÜNDÜ
Gecenin sunuculuğunu ise yazar Padma Lakshmi üstlendi. Beyaz pırıltılı bir kıyafet tercih eden Lakshmi, şıklığı ile dikkat çekti.
SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI
Törenin en çok dikkat çeken konukları arasında oyuncu Megan Fox ile sevgilisi Machine Gun Kelly de vardı. Fox, Kelly'nin Rock Albümü dalında kazandığı ödülün sevincini yaşarken sevgilisini yalnız bırakmadı.
35 yaşındaki oyuncu, gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly ile 'Bloody Valentine' adlı şarkının klibinde tanışmıştı. Mayokini tarzı bir siyah kıyafetiyle dikkat çeken Fox, sevgilisiyle birlikte verdiği bu pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
SAHNEYE OĞLUYLA ÇIKTI
Ödül gecesine oğlu Adonis'in yanı sıra annesi Sandi Graham ve babası Dennis Graham ile birlikte katılan Drake, 10 Yılın Sanatçısı Ödülü'ne değer görüldü. Ünlü rapçi, sahneye oğlu ile birlikte çıktı.
KIZIYLA SAHNE PERFORMANSI SERGİLEDİ
Ödül gecesinin en renkli anlarından birine şarkıcı Pink ile kızı Willow imza attı. Törende İkon Ödülü'nü alan Pink, sahne şovunu da dokuz yaşındaki kızı ile birlikte gerçekleştirdi. Ayrıca kırmızı halıda ünlü şarkıcıya oğlu Jameson da eşlik etti.
İşte Billboard 2021 Ödülleri'nde belli başlı dallarda ödül alan ünlü isimler;
En iyi sanatçı: The Weeknd
En iyi yeni sanatçı: Pop Smoke
En iyi erkek sanatçı: The Weeknd
En iyi kadın sanatçı: Taylor Swift
En iyi ikili ya da grup: BTS
En iyi Billboard 200 Sanatçısı: Taylor Swift
En çok dinlenen sanatçı: Drake
En çok satan sanatçı: BTS
Hayranların oylarıyla seçilen en iyi sosyal sanatçı: BTS
En iyi R&B Sanatçısı: The Weeknd
En iyi R&B Erke Sanatçı: The Weeknd
En iyi R&B Kadın sanatçı: Doja Cat
En iyi rap sanatçısı: Pop Smoke
En iyi erkek rap sanatçısı: Pop Smoke
En iyi kadın Rap sanatçısı: Megan Thee Stallion
YORUMLAR