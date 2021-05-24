Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu 0:00 / 0:00

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Müzik dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Billboard Müzik Ödülleri geçtiğimiz gün koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen törende birbirinden ünlü yıldızlar boy gösterdi.

BEYAZLARA BÜRÜNDÜ

Gecenin sunuculuğunu ise yazar Padma Lakshmi üstlendi. Beyaz pırıltılı bir kıyafet tercih eden Lakshmi, şıklığı ile dikkat çekti.

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Törenin en çok dikkat çeken konukları arasında oyuncu Megan Fox ile sevgilisi Machine Gun Kelly de vardı. Fox, Kelly'nin Rock Albümü dalında kazandığı ödülün sevincini yaşarken sevgilisini yalnız bırakmadı.

35 yaşındaki oyuncu, gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly ile 'Bloody Valentine' adlı şarkının klibinde tanışmıştı. Mayokini tarzı bir siyah kıyafetiyle dikkat çeken Fox, sevgilisiyle birlikte verdiği bu pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

SAHNEYE OĞLUYLA ÇIKTI

Ödül gecesine oğlu Adonis'in yanı sıra annesi Sandi Graham ve babası Dennis Graham ile birlikte katılan Drake, 10 Yılın Sanatçısı Ödülü'ne değer görüldü. Ünlü rapçi, sahneye oğlu ile birlikte çıktı.

KIZIYLA SAHNE PERFORMANSI SERGİLEDİ

Ödül gecesinin en renkli anlarından birine şarkıcı Pink ile kızı Willow imza attı. Törende İkon Ödülü'nü alan Pink, sahne şovunu da dokuz yaşındaki kızı ile birlikte gerçekleştirdi. Ayrıca kırmızı halıda ünlü şarkıcıya oğlu Jameson da eşlik etti.

İşte Billboard 2021 Ödülleri'nde belli başlı dallarda ödül alan ünlü isimler;

En iyi sanatçı: The Weeknd

En iyi yeni sanatçı: Pop Smoke

En iyi erkek sanatçı: The Weeknd

En iyi kadın sanatçı: Taylor Swift

En iyi ikili ya da grup: BTS

En iyi Billboard 200 Sanatçısı: Taylor Swift

En çok dinlenen sanatçı: Drake

En çok satan sanatçı: BTS

Hayranların oylarıyla seçilen en iyi sosyal sanatçı: BTS

En iyi R&B Sanatçısı: The Weeknd

En iyi R&B Erke Sanatçı: The Weeknd

En iyi R&B Kadın sanatçı: Doja Cat

En iyi rap sanatçısı: Pop Smoke

En iyi erkek rap sanatçısı: Pop Smoke

En iyi kadın Rap sanatçısı: Megan Thee Stallion