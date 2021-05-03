"YİNE DE ONU SEVİYORUM"

Amerikalı şarkıcı, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

Yine de onu seviyorum, bu da işleri zorlaştırdı. Ondan vazgeçmemiştim, başkasını bulmamıştım. Onu sevmekten vazgeçmedim. Ondan biraz ayrı kalınca, 'Sürekli onun için endişe ettiğimden onu çok özlüyorum ve onun istediği şeyi istemiyorum, o da benim istediğimi' diye düşünüyordum. Onu düzeltmek istemiyordum. Düzeltemezdim. Denedim.