"ENDİŞELENİYORUM"

Billie Eilish, ayrıca Hearle tarafından evine girip, çıkarken izlendiğini ve bu esnada sözlü ya da jestlerle tacize uğradığını belirtmişti.

John Hearle adlı tacizcinin orada olduğunu bildiği için evine her girişinde kaygılandığını ifade eden ünlü şarkıcı, kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini anlatmıştı. Eilish, mahkemeden tacizcinin, evine ve ailesine yaklaşmasını önleyecek bir karar talep etmişti.