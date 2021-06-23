"DEHŞETE DÜŞTÜM"

Takipçilerinden özür dileyen Grammy ödüllü şarkıcı, "Dehşete düştüm ve utandım. Bu kelimeyi ağzıma aldığım için için kusmak istiyorum. Bu şarkı, çevremde hiç kimse tarafından kullanılmadığı için bu kelimeyi duyduğum tek yerdi. O zamanki cehaletim ve yaşım ne olursa olsun, hiçbir şey bu hakaretin incitici olduğu gerçeğini aklayamaz" ifadelerini kullandı.