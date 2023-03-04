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Billie Eilish: Tüm sosyal medya uygulamalarını telefonumdan sildim

Tüm sosyal medya uygulamalarını sildiğini açıklayan Billie Eilish, "Bu benim için çok büyük bir olay" şeklinde konuştu

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  • Billie Eilish: Tüm sosyal medya uygulamalarını telefonumdan sildim - Magazin haberleri

    21. yüzyılda doğup, Oscar ödülü kazanan ilk kişi olan Billie Eilish, 'Conan O'Brien Needs A Friend' adlı podcast'e konuştu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan genç şarkıcı, tüm sosyal medya uygulamalarını sildiğini söyledi.
  • Billie Eilish: Tüm sosyal medya uygulamalarını telefonumdan sildim - Magazin haberleri

    "BU BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR OLAY"

    Eilish, "Artık bakmıyorum. Hepsini telefonumdan sildim ki bu benim için çok büyük bir olay. Çünkü dostum senin büyüdüğün dönemde internet yoktu" dedi.

    Billie Eilihs, "Benim için hayatımın çok büyük bir parçasıydı ama çocukluğumun değil. Dürüst olmak gerekirse internetin mükemmel zamanında büyüdüğümü hissediyorum. O kadar internet gibi değildi, böyle bir çocukluğum vardı ve her zaman bir şeyler yapıyordum" şeklinde konuştu.
  • Billie Eilish: Tüm sosyal medya uygulamalarını telefonumdan sildim - Magazin haberleri

    Eilish, "Sonra ergenlik öncesi döneme geçtiğimde telefonlar vardı, biraz daha büyüdüğümdeyse şu anda var olan her şey mevcuttu ama ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde internette olmak, oradakiler benim gibiydi. Ben de onlardan biriydim" açıklamasında bulundu.
  • Billie Eilish: Tüm sosyal medya uygulamalarını telefonumdan sildim - Magazin haberleri

    "İNTERNETTE OKUDUĞUM HER ŞEYE İNANIYORUM"

    Kendisiyle ilgili paylaşımlara bakmaktan nasıl rahatsız olduğunu anlatan ünlü şarkıcı, "Ben internete giren biriyim ve olduğum kişi ya da yaşadığım hayat hakkında hiçbir şeyi değiştirmemek ve yıllar boyunca yaptığım şeyi yapmaya devam etmek ve yavaş yavaş izlediğim videolar ve internette gördüğüm şeylerin benim hakkımda olması... İğrenç! Bundan hoşlanmıyorum. İnternetle ilgili beni korkutan bir diğer şey de sizi ne kadar saf yaptığı... İnternette okuduğum her şeye inanıyorum. Ben de... Bunun aptalca olduğunu biliyorum ve bunu yapmamalıyım çünkü hepsinin doğru olmadığına dair kanıtım var; neredeyse hiçbiri doğru değil..." dedi.
  • Billie Eilish: Tüm sosyal medya uygulamalarını telefonumdan sildim - Magazin haberleri

    Eilish, 2020'de fiziksel görünüşle dalga geçme hakkında güçlü bir video paylaşarak, internetteki kullanıcıların kendisinin giyim tarzını mercek altına alma biçimlerini eleştirmişti.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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