Billie Eilish: Tüm sosyal medya uygulamalarını telefonumdan sildim

"İNTERNETTE OKUDUĞUM HER ŞEYE İNANIYORUM"



Kendisiyle ilgili paylaşımlara bakmaktan nasıl rahatsız olduğunu anlatan ünlü şarkıcı, "Ben internete giren biriyim ve olduğum kişi ya da yaşadığım hayat hakkında hiçbir şeyi değiştirmemek ve yıllar boyunca yaptığım şeyi yapmaya devam etmek ve yavaş yavaş izlediğim videolar ve internette gördüğüm şeylerin benim hakkımda olması... İğrenç! Bundan hoşlanmıyorum. İnternetle ilgili beni korkutan bir diğer şey de sizi ne kadar saf yaptığı... İnternette okuduğum her şeye inanıyorum. Ben de... Bunun aptalca olduğunu biliyorum ve bunu yapmamalıyım çünkü hepsinin doğru olmadığına dair kanıtım var; neredeyse hiçbiri doğru değil..." dedi.