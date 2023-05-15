Billie Lourd'dan kaybettiği annesi Carrie Fisher'a duygusal mesaj

"HEM ÜZÜCÜ HEM DE GARİP BİR ŞEKİLDE GÜZEL"

Billie Lourd, "İki büyülü küçük yaratığın annesiyim ve beni onların annesi olmaktan daha fazla neşelendiren hiçbir şey yok. Burada olmasa da, bugün onun günü. Bugün bizim günümüz. Ve bu aynı anda hem üzücü hem de garip bir şekilde güzel" ifadesini kullandı.

Fotoğraflar: Avalon, AP, Instagram