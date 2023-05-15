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Billie Lourd'dan kaybettiği annesi Carrie Fisher'a duygusal mesaj

2016'da hayatını kaybeden 'Star Wars' yıldızı Carrie Fisher'ın kızı Billie Lourd, annesini Anneler Günü'nde duygusal bir mesajla andı: Kaybedeli altı yıl oldu ama gözümü açtığımda onun günü olduğunu hissediyorum, benim değil

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  • Billie Lourd'dan kaybettiği annesi Carrie Fisher'a duygusal mesaj - Magazin haberleri

    'Yıldız Savaşları'nın yıldızı Carrie Fisher, 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etmişti. Fisher'ın kızı Billie Lourd, kaybettiği annesini Anneler Günü'nde andı.
  • Billie Lourd'dan kaybettiği annesi Carrie Fisher'a duygusal mesaj - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımlayan Billie Lourd, annesi Carrie Fisher için "Neredeyse üç yıldır anne olmama ve şimdi iki çocuğum olmasına rağmen, Anneler Günü'nü duyduğumda aklıma ilk gelen o oluyor" ifadelerini kullandı.
  • Billie Lourd'dan kaybettiği annesi Carrie Fisher'a duygusal mesaj - Magazin haberleri

    "KAYBEDELİ 6 YIL OLDU"

    Annesi gibi oyuncu olan Billie Lourd, daha sonra "Kaybedeli altı yıl oldu ama gözümü açtığımda onun günü olduğunu hissediyorum, benim değil. Günün ilerleyen zamanlarında bunun aynı zamanda benim de günüm olduğunu hatırlıyorum" dedi.
  • Billie Lourd'dan kaybettiği annesi Carrie Fisher'a duygusal mesaj - Magazin haberleri

    "HEM ÜZÜCÜ HEM DE GARİP BİR ŞEKİLDE GÜZEL"

    Billie Lourd, "İki büyülü küçük yaratığın annesiyim ve beni onların annesi olmaktan daha fazla neşelendiren hiçbir şey yok. Burada olmasa da, bugün onun günü. Bugün bizim günümüz. Ve bu aynı anda hem üzücü hem de garip bir şekilde güzel" ifadesini kullandı.

    Fotoğraflar: Avalon, AP, Instagram

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