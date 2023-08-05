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        Haberler Gündem Eğitim BİLSEM kaydı nasıl yapılır? MEB 2023 BİLSEM kayıt için hangi belgeler ve evraklar gereklidir?

        BİLSEM kaydı nasıl yapılır? Kayıt için hangi belgeler ve evraklar gerekli?

        15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilen BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos'ta belli oldu. Peki, BİLSEM kaydı nasıl yapılır? Kayıt için hangi belgeler ve evraklar gerekli? İşte merak edilen soruların yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 10:32
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        15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilen BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler 14-31 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: “BİLSEM kaydı nasıl yapılır? Kayıt için hangi belgeler ve evraklar gerekli?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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        BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKEN BELGELER

        Öğrencimizin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi (Okula giriş-çıkış saatleri yazılı olacak)

        T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

        Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Seçimi Bireysel Değerlendirme sonuç belgesi (http://meb.gov.tr internet sitesinde yer alan sonuç açıklama adresinden internet sayfası çıktısı alınacak)

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        BİLSEM KAYDI NASIL YAPILIR?

        Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, açıklanan resmi tarihlerde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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        BİLSEM NEDİR?

        Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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