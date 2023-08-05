BİLSEM kaydı nasıl yapılır? MEB 2023 BİLSEM kayıt için hangi belgeler ve evraklar gereklidir?

BİLSEM kaydı nasıl yapılır? MEB 2023 BİLSEM kayıt için hangi belgeler ve evraklar gereklidir?

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15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilen BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler 14-31 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: “BİLSEM kaydı nasıl yapılır? Kayıt için hangi belgeler ve evraklar gerekli?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.