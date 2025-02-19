BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesinde duyurulacak. Sonuçlar, öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulamalarına katılıp katılmayacaklarını belirleyecektir. Peki BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme süreci, özel yetenekli öğrencilerin bu merkezlere kabul edilmesinde ilk aşamadır. MEB tarafından BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi duyuruldu. Peki BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanır?
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler.