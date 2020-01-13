BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM sınav sonuçları 4 Ocak 2020 tarihinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Grup tarama sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından BİLSEM mülakat sınavları başlayacak. İşte, BİLSEM sınav sonuçları MEB 2020 hakkında detaylar...
BİLSEM SINAV SONUÇLARI MEB 2020
BİLSEM grup tarama sınavları 4 Ocak - 19 Nisan 2020 aralığında gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 22 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.
BİLSEM MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN 2020
BİLSEM mülakat sınavı 1 Haziran - 28 Ağustos 2020 tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
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