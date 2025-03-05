Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

        BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

        BİLSEM sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme uygulamaları, 23 Şubat'ta sona erecekti. 28 Şubat'ta açıklanması planlanan BİLSEM sınav sonuçları tarihi olumsuz hava şartları sebebiyle sürecin 1 Mart'a uzamasına sebep oldu. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİLSEM sonuçları araştırılıyor. 28 Şubat’ta açıklanması beklenen Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, BİLSEM sonuçları açıklaması tarihi belli oldu. İşte, BİLSEM sonuç açıklanma tarihi

        2

        BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzuna göre, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat'ta açıklanacaktı.

        Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi.

        BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart'a ertelendi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, “BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat’ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart’a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat’ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart’ta paylaşılacak” dedi.

        TAKVİM DEĞİŞTİ

        Dolayısıyla BİLSEM takvimi de değişti. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazlar 17-21 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

        BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenen gerekli puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak.

        Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacak.

        Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart arasında oluşturulacak. Giriş belgeleri 8 Nisan’da açıklanacak uygulamalar 14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak.

        BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarına katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"