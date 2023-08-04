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        Haberler Gündem BİLSEM sonuçları sorgulama: meb.gov.tr ile 2023 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB 2023 BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

        BİLSEM mülakat sonuçları için artık nefesler tutulmuş durumda. 28 Temmuz'da sona eren BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasının ardından gözler "BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırması hız kazandı. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. İşte, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama MEB ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:51
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        BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. BİLSEM'de eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri yapıldı. Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler meb.gov.tr üzerinden duyurulacak. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM sonuçları sorgulama ekranına ilişkin bilgiler...

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        BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) mülakat sonuçları 4 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanacak.

        Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

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        BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, mülakat sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

        BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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