BİM 18 Ocak 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

BİM aktüel ürünler kataloğu, indirimli fiyatlardan faydalanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta da çok sayıda üründe indirim var. Bunların arasında öne çıkan ürünler; çamaşır makinesi, tablet, yazıcı, kulaklık, uydu alıcısının yanında çok sayıda mutfak gereci ve ev tekstili ürünler... İşte 18 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu