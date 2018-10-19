BİM aktüel ürünler kataloğunda yine pek çok farklı ürün uygun fiyatla bugünden itibaren (19 Ekim) satışa sunulacak. BİM'de öne çıkan ürünlerin başında Samsung Galaxy J7 Prime Cep Telefonu, Kumtel set üstü ocak, Simfer turbo fırın, Masline aspiratör, Philips ütü yer alıyor. Ayrıca çok sayıda ev tekstili ürün, mutfak gereçleri ve çocuklar için eğitici kitaplar da uygun fiyatlarıyla dikkatleri çekiyor. 19 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 19 EKİM

Samsung Galaxy J7 Prime cep telefonu 1345 TL

Kumtel cam set üstü ocak 299 TL

Simfer marka 40 litre Inox Simfer turba fırın 175 TL

MASLINE aspiratör 89 TL

Modern orta sehpa 75 TL

2’li Modern Zigon Sehpa 75 TL

Metal ayaklı lambader 75 TL

Casida Home çift kişilik nevresim takımı 64.95 TL

Çift kişilik pamuklu battaniye 34.90 TL

Diz üstü battaniye 17.90 TL

Saçaklı şal 34.95 TL

Çiçeklik sehpa 59 TL

mdf 5 parça tablo 29.90 TL

nem alıcı aparat 7.95 TL

Sallanan sevimli at 44.95 TL

Chef’s mini tencere çeşitleri 19.50 TL

Granit efektli turta ve kek kalıbı 12.90 TL

Paşabahçe 6’lı pastoral pasta tabağı 7.95 TL

LAV 6’lı dondurma kasesi 9.95 TL

Kahvaltılık servis tabağı 1.50 TL

3’lü elit meşrubat bardağı 4.95 TL

ve diğer ürünler BİM aktüel ürünler kataloğunda. BİM aktüel ürünler kataloğuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz...

19 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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