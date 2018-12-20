1 | 9

BİM 21 Aralık aktüel ürünler kataloğu, indirimli ürünlerden haberdar olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta yine birbirinden özel ürünler yer alıyor. Philips marka buhar kazanlı ütü, Fakir Türk kahvesi makinesi, testere, tekstil ürünleri ve mutfak gereçleri bu haftanın öne çıkan ürünleri. 21 Aralık BİM aktüel ürünler listesi haberimizde.

21 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kadın Ev Terliği 16,90 TL

Çocuk Patikli Çorap 4,50 TL

Erkek Ev Terliği 16,90 TL